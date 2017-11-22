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'Dünyadaki bütün tankları saklamak istiyorum'

Oscar'a 'Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinde aday adayı 'Ayla' filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol, "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın." dedi.

'Dünyadaki bütün tankları saklamak istiyorum'

Oscar'a 'Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinde aday adayı 'Ayla' filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol, "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın." dedi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 23:52
'Dünyadaki bütün tankları saklamak istiyorum'

HATAY

Oscar'a "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Hatay galası yönetmen Can Ulkay, yapımcı Mustafa Uslu, oyuncular Kim Seol, Murat Yıldırım, Meral Çetinkaya ve İlber Gürtunca ile filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak "Ayla" ismini verdiği Koreli Eunja Kim'in katılımıyla yapıldı.

Filmin yönetmeni Can Ulkay, bir AVM'de düzenlenen filmin galası öncesi yaptığı konuşmada, pek çok ili dolaştıklarını hatırlattı.

İskenderun'un kendileri için en önemli şehir olduğunu belirten Ulkay, "Kahraman astsubayımız Süleyman Dilbirliği eylül ayının 1950 senesinde 5 bin 90 askerle birlikte buradan yola çıktılar. Ayla filminin başlangıç yeri burası, iyi ki bizler de buradayız." dedi.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu da hikayenin dünyada eşi benzeri olmayan merhamet hikayesi olduğunu söyledi.

Burada olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Uslu, "Allah'a şükürler olsun ki bu hikaye bizim ülkemize ve ülkenin güzel insanlarına nasip oldu." ifadesini kullandı.

Oyuncu Murat Yıldırım ise filmin sevgi filmi olduğunu vurguladı.

Herkesin bu filmde kendisini bulacağına inandığının altını çizen Yıldırım, "Biz çok severek yaptık. İnşallah Oscar'da da yolumuz açık olur. Film çekimleri ve Süleyman abinin hikayesi de burada başladı. Gerçekten Süleyman abinin hepimizin duasına çok ihtiyacı var. Özellikle İskenderunlular dua ederse daha etkili olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra savaşta Türk askerlerinin bularak "Ayla" ismini verdiği Koreli Eunja Kim ile Kim Seol seyircileri selamladı.

Konuşmaların ardından film, seyircilerle buluştu.

Antakya'da da gala yapıldı

Antakya'da da bir AVM'de de gerçekleştirilen galada filmin yönetmeni Ulkay, yapımcısı Uslu ve oyuncular seyircilerle buluştu.

Galada, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja Kim, filme yapımcı ve oyuncuların çok emek verdiğini belirtti.

Filmin tüm dünyada izlenmesi temennisinde bulunan Kim, "Umarım bu filim tüm dünyada izlenir. Bu filmin dünyada gösterime girmesiyle beraber dünyada savaşlar olmaz, hiçbir çocuk yalnız kalmaz ve bütün insanlar mutlu olur." dedi.

Filmin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol da "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın." dedi.

Muhabir: Burak Milli-Salim Taş

Anahtar Kelimeler:
AylaCan UlkayGalaİlber GürtuncaİskenderunKim SeolMeral ÇetinkayaMurat YıldırımMustafa UsluOscar
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