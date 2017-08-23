Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108953
ALTIN
144.354
DOLAR
3.4810
STERLİN
4.4524
EURO
4.1079
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura...
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız var ve bu bize pozitif enerji veriyor
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız...
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk edildi
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk...

Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

Şili'deki Atacama Çölü'nün bazı bölgeleri, beklenmedik yoğun yağışın ardından çiçek tarlasına döndü.

Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

Şili'deki Atacama Çölü'nün bazı bölgeleri, beklenmedik yoğun yağışın ardından çiçek tarlasına döndü.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:28
Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

ANKARA (AA) - Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Şili'deki Atacama Çölü'ne düşen beklenmedik yağmur, çölü rengarenk çiçeklerle kapladı.

Çölü çiçek tarlalarına çeviren bu görüntü, ziyaretçilerin ve botanikçilerin ilgisini çekti.

Turizm yetkilileri, farklı türlerin farklı zamanlarda filizlendiğini ve gelecek haftalarda daha çok çiçek açmasının beklendiğini belirtti.

Bölgede 200'den fazla bitki türü yetişebiliyor.

Birkaç yıl arayla meydana gelen, "Desierto florido" (çiçeklenmiş çöl) adı verilen bu doğa olayı, saklı tohumların filizlenmesine ve çiçek açmasına yol açıyor.

Çöldeki benzeri son olay 2015'te görülmüştü.

Atacama Çölü, yılda ortalama 15 milimetre yağış alırken, çölün bazı kısımlarında neredeyse hiç yağış görülmüyor.

Muhabir: Zehra Ulucak

Anahtar Kelimeler:
Atacama Çölüçiçek TarlasıDünyaŞili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi
İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi
Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı
Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı
 1 Kadın 3 Kıta
 1 Kadın 3 Kıta
Kazakistan'da son durum; İsmail Cengiz'in kaleminden Kazakistan
Kazakistan'da son durum; İsmail Cengiz'in kaleminden Kazakistan
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde 'buzul gölü' keyfi
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde 'buzul gölü' keyfi
Sinop'ta 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor
Sinop'ta 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor
Ünlü yönetmenin gençlik fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Ünlü yönetmenin gençlik fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Uzaydan görülen dev Atatürk portresine bakım yapılacak
Uzaydan görülen dev Atatürk portresine bakım yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim