Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109894
ALTIN
143.979
DOLAR
3.4762
STERLİN
4.4575
EURO
4.1078
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Endonezya’da giysiler 'bisikletli terzilere' emanet

Endonezya'da bisikletli terziler, sokak sokak dolaşarak bisikletlerine monte ettikleri dikiş makineleriyle müşterilerine evlerinde hizmet sunuyor.

Endonezya’da giysiler 'bisikletli terzilere' emanet

Endonezya'da bisikletli terziler, sokak sokak dolaşarak bisikletlerine monte ettikleri dikiş makineleriyle müşterilerine evlerinde hizmet sunuyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:34
Endonezya’da giysiler 'bisikletli terzilere' emanet

CAKARTA (AA) - Mahmut Atanur/Adem Şalvarcıoğlu - Endonezya'da bisikletli terziler, sokak sokak dolaşarak halka evlerinde hizmet veriyor.

Terziler, bisikletlerine monte ettikleri dikiş makineleriyle gün boyu başkent Cakarta sokaklarını turluyor.

Müşterilerine evlerinde hizmet veren terziler, her türlü tadilatın yanı sıra yeni giysiler tasarlıyor ve dikiyor.

Bisikletli terziler, dükkan kirası ya da ulaşım maliyeti gibi masrafları olmadığı için daha hesaplı fiyatlara insanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Halk da hem evlerinde hizmet verdikleri hem de daha ekonomik oldukları için bisikletli terzilere yoğun ilgi gösteriyor.

Halk arasında “Vermak” olarak bilinen bisikletli terziler, günde yaklaşık 20 dolar kazanıyor.

Özel günler ve bayramlarda terzilerin işleri yoğunlaşıyor.

Bisikletli terzilerden Kasimin Asal, AA muhabirine Kurban Bayramı öncesinde işlerin canlandığını söyledi.

Asal, “Bayrama az bir süre kala işe daha erken çıkıyorum. Bayramlarda insanların elbise diktirme ihtiyaçları da artıyor. Sabah sekizde işe başlayıp akşam altı gibi eve dönüyorum. Bazen hiç kazanamazken bazı günler de yaklaşık 20 dolar gelir sağlıyorum. Bu miktar, bayramlardan önce daha da artıyor.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bisiklet TerziDikiş HizmetiEndonezyaPERMAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Antik Hipodrom'un 'kalbi' ortaya çıkarılıyor
Antik Hipodrom'un 'kalbi' ortaya çıkarılıyor
Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı
Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı
İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi
İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi
Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı
Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı
 1 Kadın 3 Kıta
 1 Kadın 3 Kıta
Kazakistan'da son durum; İsmail Cengiz'in kaleminden Kazakistan
Kazakistan'da son durum; İsmail Cengiz'in kaleminden Kazakistan

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim