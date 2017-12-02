Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız
Özbek: Devre arasında temel atma...
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana...
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize...
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Belhanda'nın milli takıma inancı tam

Erzurum'da antik yerleşim alanı bulundu

Dumlu Mahallesi kırsalında, Urartu Krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları, tapınak ve yerleşim alanı ile 50 metre derinlikte açılan su tüneline rastlandı.

Erzurum'da antik yerleşim alanı bulundu

Dumlu Mahallesi kırsalında, Urartu Krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları, tapınak ve yerleşim alanı ile 50 metre derinlikte açılan su tüneline rastlandı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:43
Erzurum'da antik yerleşim alanı bulundu

ERZURUM(AA) - Erzurum'un tarih ve kültürünü inceleyen araştırmacı yazar Ömer Faruk Kızılkaya, Dumlu Mahallesi kırsalında definecilik yapıldığı duyumu üzerine, burada tarihi yapıların olabileceği düşüncesiyle bölgede inceleme yaptı.

Kırsal alanda geniş çaplı inceleme başlatan Kızılkaya, bölgede antik dönemlere ait kaya mezarları, tapınak, yerleşim alanı ve su tüneli saptadı. Kızılkaya, bölgenin koruma altına alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurdu.

AA muhabirleriyle bölgeye giden Kızılkaya, kaya mezarlarının olduğu yerde bulunan, o dönemde insanların kayayı oyduktan sonra yerin 50 metre altından su ihtiyaçlarını karşıladığı mağaraya indi.

Tüm tedbirleri alan Kızılkaya ile AA ekibi, tırmanışta kullanılan emniyet kemerlerini taktıktan sonra, halat yardımıyla bölgeye iniş yaptı. Yaklaşık 15 metrelik dik inişin ardından aşağıya eğimli dar mağarada zorlu yürüyüş gerçekleştiren ekip, suyun kaynağına ulaştı.

"Bir kral mezarının olduğunu düşünüyoruz"

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, kaya mezarları, tapınak alanı ve bölgedeki kalıntıların Urartu Krallığı dönemine ait olabileceğini belirtti.

Bölgedeki kaya mezarlarına dikkati çeken Kızılkaya, "Kaya mezarları, krallar veya halk tarafından çok önemsenen kişilerin cenaze işlemlerinin yapıldığı yerdir. Burada bir kralın ya da yöneticinin veya din adamının kabrinin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaya mezarlarının bulunduğu üst tarafta bir yerleşim yeri olduğuna dair kalıntılara rastladığını belirten Kızılkaya, bölgenin ciddi anlamda incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölgenin defineciler tarafından tahrip edildiğini anlatan Kızılkaya, "Burası antik dönemlere ait önemli bir alan. Ayin yapılan bir alan. Kaya mezar görüntüleri karşımıza çıkıyor. Buraların koruma altına alınarak, ciddi bir araştırma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yunus Okur

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Engelsiz Yaşam Korosu' yeni konserler için hazırlanıyor
'Engelsiz Yaşam Korosu' yeni konserler için hazırlanıyor
Baba oğul ve torun avukatlar
Baba oğul ve torun avukatlar
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri
Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri
Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
'Türkiye'nin sineması güller açıyor'
'Türkiye'nin sineması güller açıyor'
'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı
'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı
Tedavi edilen kartallar doğaya bırakıldı
Tedavi edilen kartallar doğaya bırakıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim