Eski el yapımı oyuncaklar gün yüzüne çıkarıldı

GİRESUN (AA) - Gültekin Yetgin - Geçmişe ait çocuk oyunlarının günümüze aktarılması amacıyla yürütülen projeyle Ordu, Giresun ve Trabzon'da tespit edilen 15 oyun çocuklarla buluşturuldu.

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Görele Belediyesi ve Altınordu Belediyesi ortaklığında geçmişe ait çocuk oyunlarının yeniden gün yüzüne çıkarılması amacıyla "Geleneksel Çocuk Oyuncaklarının Üretilmesi" projesi hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın GENÇDES Programı kapsamında destek alan proje kapsamında hazır oyuncakların yaygın olmadığı yıllarda ağaçlar ve evdeki eşyalar kullanılarak elle yapılan oyuncaklar araştırıldı.

Trabzon, Giresun ve Ordu'da yapılan araştırmada 30 oyun tespit edildi. Bu oyunlardan yaygın olarak bilinen 15'inin oynandığı oyuncaklar üretildi ve çocuklara oynamaları için verildi.

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği Başkanı Hakan Adanır, AA muhabirine, geçmişte sokaklarda oynanan oyunların yerini tabletlere ve bilgisayarlara bıraktığını söyledi.

Adadır, geçmişteki birlikteliği ve oyuncakları canlandırmak için başlatılan proje kapsamında Ordu, Giresun ve Trabzon’da çocuk oyunlarıyla ilgili anketler yaptıklarını aktararak, "30 civarında geleneksel oyun ortaya çıktı ama biz bunun 15’inin daha bilinen, nitelikli oyunlar olduğunu fark ettik. Eğitmenlerle birlikte seçtik ve bu oyunları ürettik." şeklinde konuştu.