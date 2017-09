Ferhat Göçer, Şarköy'de gönülleri fethetti

Tekirdağ‘ın Şarköy İlçesi’nde “Bağbozumu ve Üzüm Festivali” düzenlendi. En son 25 yıl önce “Şarap Festivali” olarak gerçekleşen festival oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

8-9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Bağbozumu ve Üzüm Festivali'ne Balkan ülkelerinden de belediye başkanları ve siyasiler yoğun bir katılım gösterdi. Festivalin ilk günü Popçu Buray'ın yanı sıra birçok şarkıcı sahne aldı. İkinci günü çeşitli etkinliklerin ardından son günü ise ünlü sanatçı Ferhat Göçer söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla Şarköy'lüleri mest etti.

Ferhat Göçer, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarda, çocukluğunun Şarköy’de geçtiğini anlattı. Şarköy’de güzel günler geçirdiğini belirten Göçer,’a “Sayın Başkan’ım, Şarköy’e Açık Hava Sineması yapın, açılışına geleceğime söz veriyorum.” dedi.

‘6 BİN KİŞİLİK AMFİ TİYATRO YAPACAĞIZ’

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şarköy’lü her şeyin en iyisine layıktır. Ve bu düşüncelerle biz de Türkiye’nin en iyi sanatçısını bu akşam size getirdik. Ferhat beyin gençliği Şarköy’de geçti. Yazlık sinemalardan bahsedince beni de çok gerilere götürdü. Şarköy, hızla değişen bir ilçe. Şarköy’ü güzelleştiren sizlersiniz. Bir sloganımız var. ‘Şarköy mutlu insanlar şehri’… Öyle mi?.. Bu mutluluğu, bu gece Ferhat Göçer’le doyasıya yaşadık.

Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Şarköy’lüler 3 gündür Şarköy’de festival etkinliğini yaşıyoruz. Çok büyük değişik etkinlikler yaptık. Moldovya’dan, Romanya’dan, Bulgaristan, Makedonya’dan, Macaristan’dan, Sırbistan’dan, Bosna Hersek’ten dostlarımız geldi. Bize manevi destek verdiler. Bizim festivalimize renk kattılar. Huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum. Bu akşam Malkara Belediye Başkanımız da aramızda. Ona da teşekkür ediyorum. Festival kararına imza atan Şarköy Belediyesi Meclis üyelerine de teşekkür ediyorum.

Meydanlar alamadı sizi. Bir müjde veriyim size. Saraybayırı’nda 6 bin kişilik amfi tiyatro yapacağız önümüzdeki sene. İstiyorum ki, böyle güzellikleri oturarak doya doya seyredelim, doya doya müzik ziyafeti dinleyelim. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Her geceniz böyle güzel geçsin, her gününüz böyle güzel olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve Ferhat Göçer’e de bir kere daha teşekkür ediyorum.”

Festivali; bundan sonra her yıl aynı tarihlerde yapılacak…