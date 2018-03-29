'Frida' seyirciyle buluştu

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan "Frida" balesini ilk kez seyirciyle buluşturdu.
MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde prömiyeri gerçekleştirilen iki perdelik eser, kapalı gişe sahnelendi. Ünlü bestecilerin eserlerinin sahneye yansıtıldığı bale, görsel şovları ve koreografisiyle izleyiciden beğeni topladı.
Yönetmenliği ve koreografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eserin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstlendi.
Sanatseverlerin ilgiyle izlediği balenin ikinci temsili, 5 Nisan Perşembe sahnelenecek.
Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, resimlerine de sirayet eden görselliğin sahneye taşındığı eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsü anlatılıyor.
Muhabir: Serkan Avcı