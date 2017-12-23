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Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalına dahil edilen Hatay'da "oruk ve ekşi aşı" yemek yarışması düzenlendi.

Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalına dahil edilen Hatay'da "oruk ve ekşi aşı" yemek yarışması düzenlendi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:34
Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi

HATAY (AA) - Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan, merkez Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri yarışmada, yöresel yemekleri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Milli değerleri yaşatmak için çalıştıklarını ifade eden Tufan, "Çünkü milli değerler bir devletin varolmasında en büyük etkendir. Kendi meslek alanımızda da bu milli değerler için 81 ilimizde etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan 36 ekip, Hatay'ın yöresel lezzeti "oruk ve ekşi aşı"nı 60 dakikada yapmak için mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın sonunda dereceye girenlere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından ödülleri verildi.

Muhabir: İzziddin Nazlı

Anahtar Kelimeler:
Bilim Ve Kültür Örgütü (UNESCO)GastronomiHatayKültürYarışmaYemek
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