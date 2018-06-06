Genç Sanatçılardan Güncel Sorgulamalar: "Sarsılan İmge"

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Yapıtlar 06 Haziran – 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında ziyaretcilere açık

Pera Müzesi, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile genç sanatçıları görünür kılmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerini bir araya getiren "Sarsılan İmge" başlıklı sergi, 06 Haziran – 26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pera Müzesi'nde izleyicileri bekliyor.

Kuruluşundan bugüne birçok eğitim kurumuyla iş birliği yaparak, genç sanatçıların yapıtlarının izleyiciyle buluşmasına destek veren Pera Müzesi, bu yıl 1983'ten bu yana sanat eğitimi veren Türkiye'nin en köklü kurumlarından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni konuk ediyor. Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin çalışmalarından bir seçki sunan "Sarsılan İmge" başlıklı sergi, 06 Haziran Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Küratörlüğünü Dr. Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği sergide, 54 sanatçının 100'e yakın üretimi bir araya geliyor. Sergilenen eserler, genç sanatçıların imge, beden, toplum, bellek, mekân, doğa ve kültürel normlar gibi kavramlara bakışlarını yansıtıyor. Aynı zamanda imgenin kavramsal katmanlarını ve üretim süreciyle olan ilişkisini araştıran yapıtlar, genç kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını ortaya koyuyor.

Geçmiş ile geleceği bugünde buluşturan üretimler

Küratör Dr. Dilek Karaaziz Şener, günümüzde sanatın kendini, ideoloji, kültür, doğa, teknoloji, siyaset, savaş, küreselleşme, ekonomi gibi birbiriyle etkileşen ve giderek karmaşıklaşan bir düğümün içinde var ettiğini belirtiyor. Genç sanatçıların, bu karmaşada yönlerini bulabilmek adına, üretimlerinin merkezine toplumsal gerçekleri aldığını vurgulayan Şener, bu tavrı "oldukça duyarlı ve cesur" olarak nitelendiriyor.

"Sarsılan İmge" sergisi, sanatçıların yaşadığı ülke ve dünyaya karşı olan kaygılarına, umutlarına ve arzularına, kişisel veya toplumsal belleklerine yeni bir yol açmayı öneriyor. Şener, sergi ile amaçlananın, yeni kuşağın heyecanlarını ve hakikate bakışlarını resim, heykel, yerleştirme, video, baskı, grafik ve seramik gibi çeşitli disiplin ve mecralardaki üretimler üzerinden yansıtmak olduğunu vurguluyor.

Sergiye eşlik eden yayın, küratör Dr. Dilek Karaaziz Şener, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mümtaz Demirkalp'in metinlerini bir araya getiriyor. Küratör Şener katalogda yer alan metninde sergi ile ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: "Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni kuşağını bir araya getiren Sarsılan İmge sergisi, ne geçmişinden tamamen kopan ne de bugünden uzaklaşan bir seçki sunuyor. Başkent Ankara'nın sanat öğrencileri, özgür tutumlarının verdiği güçle, yaşadıkları zamana karşı olan duyarlılıklarını sanatsal biçem ve dil ile ortaya koyuyor."

Sergide yer alan sanatçılar arasındavebulunuyor.

"Sarsılan İmge" sergisi, 26 Ağustos 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi Salı'dan Cumartesi'ye 10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! "Uzun Cuma"larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. "Genç Çarşamba" günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

Küratör Dr. Dilek Karaaziz Şener (1969, Lefkoşa-Kıbrıs) hakkında

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1996'da Yüksek Lisans derecesini, 2011'de Doktor unvanını aldı. 2010'da "Küçük Kara Balık" sergisinin yardımcı küratörü; 2015'de "Bir Savaş Nasıl Hatırlanmalıdır?" sergisinin küratörü oldu. Aynı yıl Kuzey Kıbrıs Meclis Başkalığı tarafından 2016'da tamamladığı Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nin proje yöneticiliğine atandı. 2017 yılında, CerModern'de "Hacettepe Sanat Müzesi Yeni Koleksiyon - Yarın Bugünden Kurulur", Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Boşluk" ve İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Süleyman Saim Tekcan - Döngüsel Seyir" sergilerinin küratörlüğünü üstlendi. Birçok gazete ve dergide sanat yazıları yayımlandı. Uluslararası Eleştirmenler Derneği (AICA-TR) üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Sanat Tarihi, Estetik ve Sanat Felsefesi, Çağdaş Sanat ve Mitoloji dersleri vermekte, Hacettepe Sanat Müzesi müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında

1983-1984 eğitim-öğretim yılında Resim, Heykel Bölümleri ile Uygulamalı Sanatlar Bölümünün Grafik, Seramik ve Cam Ana Sanat Dallarında eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını Haziran 1987'de veren fakültenin Uygulamalı Sanatlar Bölümüne bağlı İç Mimari ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı ise; Yükseköğretim Kurulunun 25.7.1984 tarihli toplantısında alınan karar gereğince kurulmuş ve 1985-1986 ders yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ayrıca fakültenin bünyesinde Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü kurulmuş ve diğer fakülte öğrencilerine seçmeli Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Sinema-TV dersleri verilmektedir.

Pera Müzesi hakkında

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na bağlı olarak nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat hizmeti vermek amacıyla 2005'te kurulan bir özel müzedir. Orijinali 1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından tasarlanan Bristol Oteli binasının, 2005'te cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak renove edilmesiyle inşa edilen yeni binasında faaliyet göstermektedir. Koleksiyonları, aralarında Jean Dubuffet, Joan Miró, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Alberto Giacometti gibi dünyanın usta sanatçılarının yapıtlarının bulunduğu süreli sergileri ve kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinlikleriyle Türkiye'nin en nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri haline gelen Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi kentin bu çok canlı bölgesinde çağdaş bir müze-kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.