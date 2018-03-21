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Göbeklitepe'ye beton yol skandalı 

İnsanoğlu tarafından yapılan ilk tapınak olarak kayıtlara giren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe buluntularının üzerinde iş makinaları dolaşırken, yürüme yoluna beton döküldüğü iddia ediliyor.

Göbeklitepe'ye beton yol skandalı 

İnsanoğlu tarafından yapılan ilk tapınak olarak kayıtlara giren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe buluntularının üzerinde iş makinaları dolaşırken, yürüme yoluna beton döküldüğü iddia ediliyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 08:07
Göbeklitepe'ye beton yol skandalı 

Göbeklitepe'ye beton yol skandalı 

Şanlıurfa'daki dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe buluntuları üstünde iş makinalarının dolaşması arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. 
Bilimsel keşiflerle insanlık tarihine büyük katkıda bulunan ve Göbeklitepe’ye ün kazandıran arkeolog Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medya hesabından tapınağa beton döküldüğünü iddia etti


Dünyanın ilk tapınağı olarak kayda geçen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin son haline tepki var. 1995 yılından öldüğü yıl olan 2014’e kadar kazı başkanlığını yaptığı Göbeklitepe’ye ün kazandıran Alman arkeolog Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ziyarete açılan Göbeklitepe’de karşılaştığı manzaraya isyan etti. Alanı gezen Schmidt, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi: “Benden başka kimsenin canı acımıyor mu? Burası Göbeklitepe. 

İŞ MAKİNALARI TEPESİNDE DOLAŞIYOR

Taze beton dökülen alanın yanıbaşında görülen F yapısı (Kaya Tapınağı) adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinelerinin eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların 3 metre ilerisinde, orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 cm derinlikte anakaya üzerinde neolitik döneme ait izler var.”

‘HER ŞEYİ YAPIYORLAR’

2013’te başlayan ahşap yürüme yolu projesinin bir kısmınının başka bir güzergâh saptandığı için söküldüğünü anlatan Schmidt, yeni saptanan güzergâhın ise eşinin “ziyaretçi yoğunluğu yönelmesin” diye ferah tuttuğu bir alanda olduğunu yazdı:

“Eski tren yollarından kalma ahşaplarla yürüme yolunu aşağıdaki ziyaretçi merkezinin oraya kadar kesintisiz yapacağız, SİT alanına kesinlikle beton dökmeyiz, asfalt yapmayız’ demişlerdi, Klaus hayatta iken. Onun yapılmasını istemediği, Göbeklitepe’yi tahrip edeceğini bildiği her şeyi koştura koştura yapıyorlar. Bir tane arkeolog, bakanlık temsilcisi, müze görevlisi yok alanda. Bir arkeolog neredeyse çevre gezisi yaparken bile ancak bakanlık temsilcisi ile hareket edebilirken, ihale alan inşaat şirketlerine SİT alanlarında süresiz dolaşım ve ne istersen onu yap izni mi veriliyor?”

‘BETON DÖKÜLMÜYOR’

Şanlıurfa Müzesi yetkilileri ise Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'na, müdahalelerin Koruma Kurulu kararlarıyla yapıldığını söyledi. Yetkililer, “İş makinelerinin SİT alanına girmesi söz konusu değil. Var olan eski yolun üzerine muşamba benzeri bir örtü, üzerine kum ve onun da üzerine kilit parke taşı döşeniyor. Beton dökülmüyor. Eski yolun güzergâhı değişmedi. Sadece kullanılmayacak olan ahşap yol söküldü” dedi.

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