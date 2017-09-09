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Gönüllere 'damla' olmaya geldiler

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında 40 gönüllü, Muğla'daki orman yangınında evleri zarar görenlerin gönüllerini fethetmek için bölgeye geldi.

Gönüllere 'damla' olmaya geldiler

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında 40 gönüllü, Muğla'daki orman yangınında evleri zarar görenlerin gönüllerini fethetmek için bölgeye geldi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 13:31
Gönüllere 'damla' olmaya geldiler

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü "Damla Projesi" kapsamında 40 gönüllü, Muğla'daki orman yangınında evleri zarar görenlerin yanında yer alabilmek için bölgeye ulaştı.

Muğla'da bulunan gençler, yangında evleri kullanılamaz hale gelen, hayvanları da telef olan Zeytinköy Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti. Çoğunluğu genç kızlardan oluşan grup, evleri zarar gören vatandaşlarla sohbet edip, acılarını paylaşmaya çalıştı.

Grup üyeleri, sarıldıkları vatandaşlarla zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Gruptakilerden Sümeyye Nur Yakut, yangın mağdurlarına moral vermek için yola çıktıklarını söyledi.

Onların dertleriyle dertlendiklerini aktaran Yakut, her bir mahalleliyle konuşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kendilerinin bölgeye gelmesinden dolayı herkesin çok mutlu olduğunu belirten Sümeyye Nur Yakut, "İtfaiye, ormanın ateşini söndürebilir ama gönüllerin de bir ateşi var. Biz de o ateşe 'Bir damla olabiliriz' düşüncesiyle geldik." diye konuştu.

"Bizim derdimiz onlarla sohbet edip, moral vermek"

Gruptakilerden Belkıs Saatçi ise bölgenin el birliğiyle kısa sürede toparlanacağını düşündüklerini belirtti.

İnsanların mal varlıklarından daha çok telef olan canlılara ve yok olan anılarına üzüldüğünü aktaran Saatçi, "Yeri doldurulamayan şeylere çok üzülmüşler. Çok duygulandık." dedi.

Selvan Bıçakçı da mağdurların ihtiyaçlarının hızla giderilmeye çalışıldığını vurguladı.

Kendilerinin derdinin bambaşka olduğunu aktaran Bıçakçı, "Bizim derdimiz onlarla sohbet edip, moral vermek. Sarılıp ağlayarak acılarını paylaştık. Biz hep duayla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye hep bizim yanımızda oldu"

Suriye uyruklu Rama Alsabsabı, arkadaşlarıyla bölgeye gelir gelmez harekete geçtiklerini dile getirdi.

Onların acılarına merhem olmak istediklerini anlatan Alsabsabı, "Buraya gelirken çok heyecanlandım. Türkiye halkı her zaman bizim yanımızda oldu. Ben de onların yanlarında olmak istedim." şeklinde konuştu.

Muhabirler: Ali Ballı, Orhan Çiçek

Anahtar Kelimeler:
Damla ProjesiGençlik Ve Spor BakanlığıMuğlaTürkiye
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