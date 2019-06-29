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Hacı Bektaş Veli'nin mağara içinde ilk mescidi bulundu

Anadolu topraklarında Türk medeniyetinin manevi önderlerinden Hacı Bektaş Veli'nin, Gülşehir yakınlarında kullandığı ilk mescid ve dergahlarından biri ortaya çıkarıldı...

Hacı Bektaş Veli'nin mağara içinde ilk mescidi bulundu

Anadolu topraklarında Türk medeniyetinin manevi önderlerinden Hacı Bektaş Veli'nin, Gülşehir yakınlarında kullandığı ilk mescid ve dergahlarından biri ortaya çıkarıldı...

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
Hacı Bektaş Veli'nin mağara içinde ilk mescidi bulundu

Hacı Bektaş Veli'nin mağara içinde ilk mescidi bulundu

Türk İslam tarihinin Anadolu'da en önemli isimlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli'nin kullandığına inanılan ilk mescid ve dergahı gün yüzüne çıkarıldı. Orta Asya'dan balkan coğrafyasına kadar Türk İslam medeniyetinin yayılmasına öncülük eden Hacı Bektaş Veli'nin ilk talebelerini burada yetiştirdiği tahmin ediliyor. 

800 YIL ÖNCE KULLANILMIŞ

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Açıksaray Ören Yeri içerisinde Hacı Bektaş Veli'nin 800 yıl önce kullandığı mescit gün yüzüne çıktı.

Açıksaray Ören Yeri'nde 13. yüzyılda Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli'nin kültür elçiliği yapmaya başladığı dönemde kullandığı mescit ve içerisinde bulunan mihrabın ilk günkü özelliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada Açıksaray Ören Yeri'nde bulunan Hacı Bektaş Veli’nin mescidinin tanıtılması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını söyledi.


Çiftçi, "Şu an Gülşehir ilçemizin önemli turistlik merkezlerinden olan Açıksaray’dayız. Açıksaray 9 ve 10.yüzyıllarda kaya kiliseleri ile Roma dönemine ait piskoposluğun işlendiği bir yer. Daha sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya geldiği ve burada kültür elçiliği yaptığı dönemlerde ilçemizde burayı ziyaret ederek bu mescidi kullanmışlardır. Burada mescitte yer alan söz konusu mihrap o dönemin mimarisini andırmaktadır. Bu manada ilçemiz ve Açıksaray Ören Yeri bir nevi kültürlerin buluştuğu, kültür kaynaşmalarının olduğu bir yerdir. Dünya tarihi açısından da Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir yerdir. Biz buranın tanıtılması anlamında elimizden geleni yapacağız. Tüm hemşerilerimizi, yurt dışından ve yurt içinden tüm turistleri buraya bekliyoruz. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çünkü burada bütün insanlar dinlerin ve kültürlerin renklerini bulabilir” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli’ye ait olan mescidin ören yerinde olduğu çeşitli menkıbelerde yer aldığı öğrenildi.

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