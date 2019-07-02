Harbiye'de Zülfü Livaneli ile dolu dolu iki gün

Besteci ve söz yazarı Zülfü Livaneli ile orkestra şefi Rengim Gökmen'i aynı sahnede buluşturan Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye Açıkhava'daki ikinci gününde de ayakta alkışlandı.Konserin açılışını bu proje için Oğuzhan Nazım'ın özel olarak bestelediği 'Livaneli Üvertürü' ile yapan Rengim Gökmen ve orkestrası konukların büyük beğenisini topladı. Sahneye ilk olarak 'Merhaba' şarkısını seslendirmek için çıkan Zülfü Livaneli ise, “Ben uzun zamandır konser vermiyordum ancak Rengim Gökmen ve böyle muhteşem bir orkestra ile bu sahnede olmayı geri çeviremedim” sözleriyle projeye olan beğenisini dile getirdi.



HEP BİR AĞIZDAN MERHABA

'Merhaba' şarkısında Zeynep Halvaşi ile Teyfik Rodos'un solistliğinde sahneye çıkan Livaneli'ye Harbiye'yi dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Zülfü Livaneli'nin birbirinden güzel bestelerinin repertuarında yer aldığı konserde Livaneli, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini de seyirciyle paylaştı. Rengim Gökmen ve orkestrasının her bir nota ile seyirciye muhteşem anlar yaşattığı konserde alkışlar bir an olsun dinmedi.

ANLATTIKLARIYLA DİNLEYİCİLERİ BİR KEZ DAHA KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

'Karlı Kayın Ormanı', 'Kardeşim Duymaz', 'Leylim Ley' gibi bestelerin ortaya çıkış hikayelerinin yanı sıra Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Abidin Dino gibi isimlerle ilgili anılarını da paylaşan Zülfü Livaneli, konukları yer yer güldürürken kimi zaman da duygulandırdı.

TEZKEREYİ ALDI KONSERE GELDİ

Konseri dinlemeye gelenler arasında askerden yeni dönen Manuş Baba, Zülfü Livaneli'nin yakın dostu Ahmet Mümtaz Taylan, 6 yıl önce yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan da vardı.

KONSER SONRASI PASTALI KUTLAMA

Konser sonrasında tüm ekip bir aradayken sürpriz pasta kesimi yapıldı. Pastayı Zülfü Livaneli, Rengim Gökmen, Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi, Turgut Kerki ve Ata Karataş birlikte kesti.

SEVDALIM HAYAT TURNEDE

Harbiye'de başarılı geçen iki günün ardından turneye çıkacak olan Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat'ın yeni programı ise;

21 Temmuz 2019 Pazar Bodrum Antik Tiyatro

2 Ağustos 2019 Cuma Kuşadası AVM Açıkhava

3 Ağustos 2019 Cumartesi Çeşme Amfi Tiyatro

9 Ağustos 2019 Cuma Datça Amfi Tiyatro

23 Ağustos 2019 Cuma Bodrum Antik Tiyatro