Herakles Lahdi açılışa hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları sonucunda Antalya'ya getirilen 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'ndeki yerinde ziyarete açılacağı güne kadar özel bir kutu içinde bekletilecek.

Özel bir kutu içerisine yerleştirilen ve etrafı şeritlerle çevrilen lahdin açılışını, 24 Eylül Pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Bakan Kurtulmuş, açılışın ardından lahdin bulunduğu Perge Antik Kenti'nde de incelemelerde bulunacak.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, lahdin özel bir programla ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 24 Eylül Pazar günü Antalya ziyaretinde lahdin açılışını gerçekleştireceğini kaydeden yetkililer, resmi açılıştan sonra lahdin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını bildirdi.

Bu arada, Antalya Müzesi Lahitler Salonu'na özel kutusu içinde bulunan lahit, kutusundan çıkmadan bile ilgi odağı oldu. Üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak "Herakles Lahdi yakında burada sergilenecektir" yazan kutuyu gören ziyaretçiler, lahitle ilgili müze görevlilerinden bilgi alıyor.

Lahit, 7 Eylül'de Antalya Havalimanı'na getirilmiş, buradan da Antalya Müzesi'ne nakledilmişti.

Muhabir: Hüseyin Kanber