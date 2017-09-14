ANTALYA



Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi Antalya'ya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu dün İsviçre'den Türkiye'ye getirilen 2 bin 200 yıllık lahit, bugün İstanbul'dan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla 20.20 sıralarında Antalya'ya ulaştırıldı.

Antalya Havalimanı'nda görevliler ve uzmanlarca, muhafaza edildiği özel kutuyla uçaktan özenle indirilip apronda hazır bekletilen araca yüklenen Herakles Lahdi'nin, güvenlik önlemleri altında Antalya Müzesi'ne nakledilmesi bekleniyor.

Herakles Lahdi'nin hikayesi

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti nekropolünde 1960'lı yıllarda kaçak kazılarda bulunup yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi'nin İngiltere'de restorasyonu yapılmış ve lahde 2010 yılında İsviçre'ye getirilirken Cenevre Serbest Limanı'nda İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından yapılan envanter kontrolünde İsviçre kanunlarına muhalefetten dolayı el konulmuştu.

İsviçre hükümeti 2011'de Kültür ve Turizm Bakanlığını olaydan haberdar etmiş ve bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin Perge kökenli olduğu anlaşılınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin Türkiye'ye iadesine karar vermiş, bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onanmış ve iade kararı kesinleşmişti.

Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre'de ele geçirilen, Roma Dönemi'ne ait, üzerinde "Herakles'in 12 işi"nin tasvir edildiği lahit, Antalya Müzesi'ndeki Lahitler Salonu'nda yerini alacak.

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramanın 12 görevini betimleyen mermer lahit, Roma dönemi MS 2'nci yüzyıla tarihleniyor. 235 santimetre boyunda ve 112 santimetre genişliğindeki eser, arkeoloji literatüründe "Torre Nova" olarak adlandırılan tipte "Küçük Asya Lahit" grubuna giriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da girişimleriyle İsviçre'de sergilenen lahit, bakanlık yetkililerince Cenevre'de teslim alınmış ve 6 Eylül'de paketlenerek, gümrük alanına nakledilmişti. İsviçre'deki resmi tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletilen, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğunca tamamlanan lahit, 13 Eylül'de Zürih'e götürülmüştü. Lahit daha sonra THY'ye ait kargo uçağıyla aynı gün Atatürk Havalimanı'na getirilmişti.

Muhabir: Oktay Özden