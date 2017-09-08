Herakles lahidi, yarım asır sonra geri alındı

Herkül lahidi, yarım asır sonra geri alındı

Türkiye'den 50 yıl önce kaçırılan Herakles (Herkül) lahidi, İsviçre'den geri alınıyor, Lahit 7 yıl önce İsviçre'de bulunmuştu.

Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri, 2010 yılında İsviçre'de ele geçirilen ve 50 yıl önce Türkiye'den kaçırıldığı düşünülen Roma Dönemi'ne ait, üzerinde 'Herakles'in 12 işi'nin tasvir edildiği lahdi getirmek için Cenevre'ye gitti.

İsviçre hükümeti 2010 yılında, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait '12 iş'in tasvir edildiği lahdin kaçırılmış olabileceğine dair ihbar üzerine tarihi esere el koyup Türkiye ile temasa geçti.

İsviçre Kültür Bakanlığı, Milattan Önce 2'nci yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan lahdin Antalya'dan İsviçre'ye kaçırıldığını açıkladı. Herakles Lahdi'nin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

BAKANLIK UZMANLARI CENEVRE'DE

Milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Cenevre'de 3 ay sergilenen lahdin Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı. Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi'nde bulunan ve 50 yılı aşkın süre sonunda yeniden ait olduğu topraklara getirilecek Herakles Lahdi için Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve müze yetkilileri Cenevre'ye gitti.

ANTALYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Herakles'in Antalya'ya geri getirilişiyle ilgili Cenevre'de olduklarını belirten Mustafa Demirel, iade için işlemlerin devam ettiğini ve henüz geliş tarihinin belli olmadığını söyledi. Bürokratik işlemlerin ardından bakanlık uzmanlarının denetiminde Türkiye'ye getirileceği kaydedilen lahdin, Antalya Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

'HERAKLES'İN 12 İŞİ'

Efsaneye göre Amphitryon'un savaşa gitmesi üzerine onun görünümünde Alkamene ile ilişkiye giren Zeus'un, Alkamene'den Herakles adında bir çocuğu dünyaya gelir. Alkamene'nin Zeus'tan hamile kalması, Tanrıça Hera'yı çok sinirlendirir. Yarı tanrı, yarı insan olarak bilinen Herakles, tanrısal güçlere ve Hera'ya dayanamayarak bir gece cinnet getirerek çocuklarıyla birlikte ailesini ateşte öldürür. Herakles bu cinayetlerden sonra Pythia Apollonu kâhinine danışmaya gider ve Eurystheus'un hizmetine girerek onun verdiği görevleri yerine getirmesine karar verilir. Bu görevler şöyle sıralanır;

1- Nemea Aslanı'nı yenmek.

2- Lerna gölündeki Hydra'yı öldürmek. Çok başlı yılan olan Hydra, tanrıça Hera tarafından yetiştirilmiştir.

3- Artemis'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiği'ni yakalamak.

4- Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu diri yakalamak.

5- Augias'ın ahırlarını bir günde temizlemek.

6- Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian kuşlarını kovmak.



7-'e gidip'un'a verdiği azgın Girit boğasını getirmek.8- Trakya kralı'e ait dört vahşi kısrağı yakalamak.9- Amazonlar kraliçesi'dan büyülü kemerini almak.10-'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus'un sığırlarını çalmak.11-'in altın elmalarını getirmek.12-'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.