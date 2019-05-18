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Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu sanat ve insani yardımı bir araya getirdi

Kuruluşunun 150. yılını, pek çok farklı etkinlikle kutlayan Türk Kızılay; bir çok sanatçı ve ünlü isim tarafından tasarlanan 150.yıla özel Hilal-i Ahmer Koleksiyonunu 14-28 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kanyon'da sergiliyor.

Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu sanat ve insani yardımı bir araya getirdi

Kuruluşunun 150. yılını, pek çok farklı etkinlikle kutlayan Türk Kızılay; bir çok sanatçı ve ünlü isim tarafından tasarlanan 150.yıla özel Hilal-i Ahmer Koleksiyonunu 14-28 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kanyon'da sergiliyor.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 18:34
Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu sanat ve insani yardımı bir araya getirdi

Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu sanat ve insani yardımı bir araya getirdi



Köklü tarihiyle dünyanın en eski ve en büyük afet örgütlenmelerinden birine sahip olan Türk Kızılay, İstanbul'da farklı ve özel bir sergiyle 150.yılını kutluyor. Türk Kızılay'ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, farklı disiplinlerden sanatçılar, ünlüler, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişilerin tasarladığı "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu", İstanbul Kanyon AVM'de ziyarete açıldı.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde koleksiyona destek veren sanatçılar, katılımcı firmalar ile bazı ünlü davetlilerin katıldığı açılışa ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Açılışa, sanatçı-ressam İsmail Acar, ressam Hikmet Barutçugil ile cemiyet hayatının tanınmış isimleri Petek Ertüre, Tuğba Özerk, Ayşe Kucuroğlu, Arzu Kunt, İnci Gazioğlu, Buket Taşdelen, Sinem Yıldırım, Gizem Özdilli de katıldı.

Estetik bir işaret koymak istedik

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık; "150. yılımızı kutluyoruz. Bu bir buçuk asırlık kilometre taşına estetik bir işaret de koymak istedik. Sanat eserlerimiz sizlerin görüşünden, vizyonundan çıkan kilometre taşları olarak bundan sonraki yüzyıllara da kalacak. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu sanat eserlerini Kızılay'a bağışladınız. Aynı zamanda bu sanat eserlerinden bir gelir elde ettik. Bu kaynakla ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Böylece çok fazla fayda elde ettik. Sanat insan için yapılır. İnsan ıstırabını dindiremedikten sonra ne anlamı var? Siz değerli sanatçılarımız, eserleriniz ile insanın derdini anlatmak, şifa olmak, umut vermek sizlerin mesleği. Bir kez daha Türk Kızılay olarak sizlere teşekkür ediyorum. Avrupalı dostlarımız da bu sergimizi çok beğendiler. Cenevre ve Brüksel'de de bu sergileri açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sergileniyor ve ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Dünyaya Hilâl'i armağan eden Türk Kızılay, 150. yılında sanat ve insani yardımı bir araya getiren Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nu ile insani yardım ve sosyal sorumluluk konularında toplumdaki duyarlılığı arttırmayı amaçlıyor. Koleksiyonda sergilenen eserler, iş dünyasının sponsorluklarıyla da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Özel Seri Sanatçıları

Bahri Genç, Devrim Erbil, Ertuğrul Ateş, Günseli Kato, Hikmet Barutçugil, Hüsamettin Koçan, İsmail Acar, Tomur Atagök

Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Sanatçıları

Ayla Makas, Aysel Ergül, Ayşegül Kırmızı, Bahar Oskay, Bulut Bagatur, Defne Samman, Derya Tatari, Dilek Yerlikaya, Ebru Ceylan, Elif Karadayı, Emel Gemici, Erhan Cihangiroğlu, Erkan Özdilek, Esra Baş, Esra Meral Demircan, Esra Şatıroğlu, Esra Yıldırım, Figen Batı, Filiz Hatipoğlu, Filiz Piyale, Funda Kılıç, Gazi Sansoy, Görkem Dikel, Gül Şahin, Gülten İmamoğlu, Haydar Akdağ, Hırant Melih Sucu, Hüseyin Hüsnü Yaman, Maryam Salahi, Melike Kapıcıoğlu, Melike Kılıç, Melike Uçku, Meltem Demirli, Merve Arslan, Merve Gürsel, Nuriye Yılmaz, Özlem Aleçakır, S. Fatih Aktürk, Serdar Acar, Serpil Danışman, Seval Özcan, Sevinç Çiftçi, Sevtap Yılmaz, Seydi Murat Koç, Sinan Doğan, Şevval Başalan, Şeyda Cesur, Şeyda Demirburan, Taylan Türkmen, Tuğçe Kesen, Tüzin Tiryaki, Yasemin Acar, Yılmaz Enes, Zeynep Çilek.

Katılımcı Firmalar

Katılımcılar: Başkent Gaz, Denizbank, Getir, Hasçelik Kablo, Hayat Kimya, İGSAŞ, TAV Havalimanları, TFF, TİM, Vehbi Koç Vakfı, Yıldız Entegre, Ant Yapı, Bereket Sigorta, Bizim Toptan Market, Dünyagöz, Extreme Technic, Farba, Güreli, Renault, Kanyon, Kurukahveci Mehmet Efendi, 42 Maslak, Şen Piliç, TAÇ, TÜRSAB, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım,  Cengiz Holding, Çalık Holding, Deva Holding, Halkbank, Sancak Group, Turkuaz Medya Grubu

Son Güncelleme: 18.05.2019 18:45
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