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KÜLTÜR - SANAT:
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20 Mayıs 2017 Cumartesi 18:06

İlber Hoca'yı gürültü çileden çıkardı, gençlere sitem etti

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Prof.Dr. İlber Ortaylı, salondaki gürültü yüzünden gençlerin sesini duyamayınca soru alamayacağını söyledi. Salona girişi sırasında çığlık atan gençlere tepki göstere Ortaylı ses yalıtımı için de belediyeye sitem etti.

İlber Hoca'yı gürültü çileden çıkardı, gençlere sitem etti
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İlber Hoca'yı gürültü çileden çıkardı, gençlere sitem etti

Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, salona girdiği sırada gençlerin gösterdiği tepkiye sitem etti. İlber hoca, bazı gençlerin çığlık atmasına "Bu çocuklara pop konseri verirseniz bu gürültüyü yazarlara yapmazlar. Yazarlar gününde de böyle gürültü olmaz" diyerek tepki gösterdi.

TÜRKLÜK TARTIŞMASI

Tarih profesörü İlber Ortaylı 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu. Konuşmasını yapmak üzere salona giren Ortaylı'yı gençler çığlıklarla karşılayınca ünlü profesör tepki gösterdi.


Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kocaeli Kitap Fuarı'nın 8. gününde okurlarıyla buluştu. Ortaylı'nın söyleşisine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Salona girdiği anda gençler tarafından atılan sevinç çığlıkları İlber Ortaylı'yı kızdırdı. Salonda yalıtım sorunu olduğunu belirten Ortaylı, salonu beğenmedi ve ses duyulmadığı için soru almayacağını ifade etti. Ortaylı, "Bu çocuklara pop konseri verirseniz bu gürültüyü yazarlara yapmazlar. Yazarlar gününde de böyle gürültü olmaz. Belediye yetkililerine sesleniyorum" dedi. Ortayla ardından söyleşiye geçti.
Son dönemde "Osmanlı, Türk değildir" yönünde iddialar olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaylı, "Şurası bir gerçek ki; Türklüğü dil ve medeniyet olarak kitleye en iyi yerleştiren Osmanlıdır. Osmanlı, Türk değil deniyor. O zaman 2 bin sene nasıl yaşadık. Bu tip bir tarih yaklaşımı yanlıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin imparatorluğudur. Hanedan adı taşıması ise bir İslam geleneğidir. Biz kendimize Helen anlamı dışında Roma, Rum diyoruz. Ama İtalyanlar bize 12. yüzyılda bu topraklara Türkmenya dediler" diye konuştu.
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hasan dumlu 43 dakika önce

sanki salona gülben ergen girdi sanki tarkan konser verecek gençler hayatı sanal gerçeklik sanıyor

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