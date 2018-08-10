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İmparatorluğun Kızı: Esra Aysan'ın ilk romanı

Gazeteci-Yazar-Kurumsal İletişimci Esra Aysan'ın ilk romanı olan "İmparatorluğun Kızı", kariyer sahibi çağdaş bir kadının son 10 yılda hayatının erkek şiddetiyle nasıl değiştiğini anlatıyor.

İmparatorluğun Kızı: Esra Aysan'ın ilk romanı

Gazeteci-Yazar-Kurumsal İletişimci Esra Aysan'ın ilk romanı olan "İmparatorluğun Kızı", kariyer sahibi çağdaş bir kadının son 10 yılda hayatının erkek şiddetiyle nasıl değiştiğini anlatıyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:18
İmparatorluğun Kızı: Esra Aysan'ın ilk romanı

İmparatorluğun Kızı: Esra Aysan'ın ilk romanı


Gazeteci-Yazar-Kurumsal İletişimci Esra Aysan'ın ilk romanı olan "İmparatorluğun Kızı", kariyer sahibi çağdaş bir kadının son 10 yılda hayatının erkek şiddetiyle nasıl değiştiğini anlatıyor.

Hikayesi gerçeklere dayanan "İmparatorluğun Kızı" edebiyattan müziğe sanatın her koluna dokunması açısından sanata bir güzelleme.

5 perdelik modern bir opera eseri ve onun librettosu şeklinde hayal edilen, bu doğrultuda bölümlendirilen "İmparatorluğun Kızı"nda kadının aşk takıntısı, hüznü ve hayal kırıklıkları lirik dilde ifade edilirken, mizah da elden bırakılmıyor. Üstelik, çağdaş roman olarak ülkenin sosyolojik seyrine ayna tutuyor. "İmparatorluğun Kızı"nda Duygu Asena, Leyla Gencer, Erol Büyükburç gibi tanınmış isimlere ilişkin ilgi çekici aktarımlar da bulunuyor.

Eğitimli, çağdaş, kariyer sahibi kadındı. İmparatorluk heveslerinin dillendirildiği ülkede son on yılda hayatı tepetaklak oldu.

İşinden edildi, kocasından şiddet gördü, çocuklarına umut verebilmek adına yalan söyledi. Değişmeyense sevdiği adama karşı hisleri ve bekleyişiydi.

Roman içinde roman ancak hikayesi gerçeklere dayanan İmparatorluğun Kızı, hüznü ve hayal kırıklıklarını sarsıcı dille anlatırken, mizahı da elden bırakmıyor. Mutlu son bekleyenlere ise sürpriz teklifte bulunuyor.
 

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İmparatorluğun Kızı
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