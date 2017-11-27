Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104889
ALTIN
162.762
DOLAR
3.9110
STERLİN
5.2172
EURO
4.6688
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

İrlandalı Duggan, yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin peşinde

Antalya'da yaşayan İrlandalı sanat tarihçisi Mikail Patrick Duggan, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin bulunması için çalışmalar yapıyor.

İrlandalı Duggan, yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin peşinde

Antalya'da yaşayan İrlandalı sanat tarihçisi Mikail Patrick Duggan, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin bulunması için çalışmalar yapıyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:57
İrlandalı Duggan, yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin peşinde

ANTALYA - Hüseyin Kanber -

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi İrlandalı Duggan, tarihsel dokusundan etkilendiği için yerleştiği Antalya'da hayran kaldığı Selçuklu sanat tarihini araştırıyor.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi İrlandalı sanat tarihçisi Duggan tarihi dokusundan etkilendiği Antalya'ya 27 yıl önce yerleşti. Türk tarihini araştıran ve Müslüman olduktan sonra Mikail adını alan Duggan, Türkiye'de Selçuklu dönemi sanatı üzerine yoğunlaştı.

Duggan, özellikle Anadolu'daki ilk dönem İslam eserlerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütüyor. Duggan, yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin ait olduğu topraklara geri döndürülmesi için çalışmalar yapıyor.

Duggan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgisi olduğu için Büyük İskender'in yaşadığı toprakları ve İslam coğrafyasını incelemeye karar verdiğini söyledi. Selanik'ten başlayarak Mısır, Tunus başta olmak üzere İslam coğrafyasının belirli şehirlerini yaklaşık 5 bin 500 kilometre yürüdüğünü aktaran Duggan, İslam dinini araştırırken Müslüman olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerini gezdiğini, Selçuklu sevgisiyle Antalya'ya yerleştiğini belirten Duggan, Yivli Minare'yi altı saat boyunca izlediğini, sonradan da bu eseri yapan uygarlığı araştırmaya başladığını ifade etti.

Duggan, 1990'dan beri Antalya'da yaşadığına işaret ederek, "Resim yapmak ve sanat tarihi araştırmak ve özellikle Selçukluyu incelemek için Antalya'ya yerleştim. Selçuklu sanatını 27 yıldır inceliyorum. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Antalya'ya kadar gelmiş bir sultan. Onun da etkisiyle Selçuklu sanat eserlerini incelemeye karar verdim." dedi.

Duggan, Antalya'daki Selçuk dönemi eserleri arasında yer alan Ahi Yusuf Cami, Alaaddin Cami, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Evdir Han, Kırkgöz Han, Alanya Kalesi ve tersanesi ile Aksu ilçesindeki Soğucaksu Köprüsü, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu içerisindeki Sultan Köşkü, Kemer ilçesindeki Av Köşkü, Manavgat ilçesindeki Kargı Han başta olmak üzere çok sayıda eseri incelediğini vurguladı. Duggan, Antalya dışında Konya, Erzurum, Niğde, Aksaray gibi Selçuklu dönemi yapılarının yoğun olarak görüldüğü şehirlerde de araştırmalar yaptığına dikkati çekti.

Selçuklu'yu araştırırken kaçırılan eserleri buldu

Selçuklu sanatıyla ilgili yurt içinde ve dışında çalışmalar yaparken Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan çok sayıda Türk-İslam sanatına ait eserle karşılaştığını aktaran Duggan, son yıllarda Türkiye'den yurt dışına kaçırılan antik dönem eserlerinin kendi topraklarına getirilmesinin sevincini yaşadığını ancak lahit ve heykel dışındaki kaçırılan eserlerin büyük bir çoğunluğunun yurt dışında olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma EnstitüsüAntalyaİslamiyetMikail DugganSelçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantinli orkestra şefinin İzmir'de mutlu yaşamı
Arjantinli orkestra şefinin İzmir'de mutlu yaşamı
Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı
Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı
Suriyeli öğretmenlerin buruk Öğretmenler Günü
Suriyeli öğretmenlerin buruk Öğretmenler Günü
'5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali' devam ediyor
'5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali' devam ediyor
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı
Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu
Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı
Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs
Hollandalı gelinden Muşlu kadınlara kurs

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim