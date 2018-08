İstanbul'da Bir Karadeniz Şöleni!





Karadeniz'in en güzel sesleri, Karadeniz yöresine ait birbirinden özel tatlar, bölgeye özgü standlar kısacası Karadeniz'e ait tüm güzellikler, Karadeniz kültürünün sevilen isimleri ile 8 Eylül Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta "Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni"nde buluşacak.

Sahne Karadeniz'in!



Karadeniz müziğinin yeni nesil güçlü yorumcularından Selçuk Balcı, duygu yüklü şarkılarıyla İmera, Karadeniz müziğinin önemli genç temsilcilerinden Koliva, uzun yıllardır bozmadığı çizgisiyle Karadeniz müziğinin en önemli kadın temsilcilerinden Hülya Polat, yükselen değerler Volkan Arslan, Merve Yavuz, Ali Baran ve akustik şarkılarıyla ünlenen Serkan Aydın & Buğrahan Denizoğlu, kemençeyle sergilediği Jazz performansıyla dikkat çeken Sihirli Parmaklar ya da hayranlarının deyimiyle "The King in the North" Ekin Uzunlar KüçükÇiftlik Park'a Karadeniz ezgilerini taşıyacaklar.

Haydi Horona!

49 yıllık birikimleriyle Maçka yöresi halk oyununun ve Karadeniz kültürünün bugünlere ulaşılmasına öncülük eden Horon Evi ise özel bir gösteri ile tüm katılımcıları horona davet edecek.

İstanbul'da memleket hasreti çekenlerin özlemlerini gidermek ve Karadeniz FM'e destek için

08 Eylül Cumartesi günü URU organizasyonuyla gerçekleşecek "Maçka'da Buluşalım, Bir Karadeniz Şöleni" horonuyla, muhlamasıyla, keşanıyla ve birçok sürprizi ile uzun süre unutulmayacak bir gün İstanbulluları bekliyor!