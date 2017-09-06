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'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açılacak

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı üçüncü sergi, yarın İzmir'de açılacak.

'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açılacak

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı üçüncü sergi, yarın İzmir'de açılacak.

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:01
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açılacak

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2017"de ödül alan 94 fotoğraf, İzmir'de açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de Folkart Gallery'de organize edilen sergi, yarın düzenlenecek resepsiyonla başlayacak ve 17 Ekim 2017 tarihine kadar gezilebilecek.

AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireççi, yaptığı açıklamada 3 yıldır düzenledikleri Istanbul Photo Awards'da bu yıl ödül alan fotoğrafların gösterime açıldığı sergilerin üçüncüsünü 7 Eylül'deki resepsiyonla İzmir'de açacaklarını belirtti.

İzmir'in en prestijli sanat galerisi olan Folkart Gallery'de açılacak serginin 1 ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacağını aktaran Kireççi, daha önce İstanbul'da Tophane-i Amire, Ankara'da Cer Modern'de sergiler açtıklarını, İzmir'den sonra da Ekim'de Newyork, Kasım'da Moskova'da sergilere devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Photo Award'ın 3 yıl içinde oldukça başarılı bir konuma ulaştığını belirten Kireççi, "Anadolu Ajansı olarak yarışmamızı önümüzdeki yıllarda daha da ileriye taşımak niyetindeyiz. Ekip olarak bunun heyecanını yaşıyoruz. Tüm İzmirliler'i yarın akşam açılışını yapacağımız sergimize bekliyoruz." dedi.

Dünyanın dört yanından etkileyici kareler

Yarışmada, "Yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafı kazanmıştı.

Aris Messinis, AFP için çektiği "Akdeniz'de Ölüm" başlıklı serisiyle "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle "Seri Spor" alanında birinciliğe layık görülmüştü.

Mary Gelman, kadın mağdurlar konulu serisiyle "Seri Portre" kategorisinde birincilik alırken, jüri "Tekil Portre" kategorisinde ödüle layık eser bulamamıştı.

Kemal Jufri "Öksüz Orangutanları Beslemek" başlıklı fotoğrafıyla "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği "Papwa Sewgolum Golf Sahası" başlıklı serisiyle "Tekil Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik almıştı.

Jüri, Gazze'de yaşayan serbest foto muhabiri Hosam Salem'i "Gazze'de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Foto Muhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.

Haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, yaklaşık 25 bin fotoğraf başvurusu olmuştu. 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve TİKA üstlenmişti.

Muhabir: Yusuf Şahbaz

Anahtar Kelimeler:
AAFotoğrafISTANBUL PHOTO AWARDS 2017Türkiye
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