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Kadıköy Sahaf günleri başlıyor

Kadıköy 1. Sahaf Günleri 9 Haziran saat 14:00'de Kadıköy Ali Suavi Sokak'ta kapılarını açıyor.

Kadıköy Sahaf günleri başlıyor

Kadıköy 1. Sahaf Günleri 9 Haziran saat 14:00'de Kadıköy Ali Suavi Sokak'ta kapılarını açıyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:35
Kadıköy Sahaf günleri başlıyor

Kadıköy Sahaf günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği işbirliği ile gerçekleşen Kadıköy Sahaf Günleri 17 Haziran'a kadar Kadıköy Bahariye'de Sanatçılar Sokağı olarak da bilinen Ali Suavi Sokak'ta ziyaret edilebilecek.

İstanbul'un farklı semtlerinden 42 sahafın katılacağı Kadıköy Sahaf Günleri 9 gün boyunca 10:00 – 22:00 saatleri arasında açık olacak. Sahaf günlerinde nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak.

KÜLTÜR ve SANATIN BAŞKENTİ KADIKÖY

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı ve kendisi de bir sahaf olan Ümit Nar kitapseverleri etkinliğe davet ederek "Kültür ve sanatın başkenti Kadıköy geçmişle günümüz arasındaköprü vazifesi gören biz sahafları misafir ediyor. Söyleşilere ve sergilere de yer verdiğimiz etkinliğimize tüm kitapseverleri bekliyoruz." dedi.

SÖYLEŞİ ve SERGİLER

Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak. 'Osmanlı'dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve "Exlibris"ler'; 'Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları'; 'Ali Suavi ve Jön Türkler' adlı 3 sergi etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek.

Kadıköy Sahaf Günleri'nin söyleşi programı şöyle:

9 Haziran 2018 Cumartesi

12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi Kaktüs Çocuk- Çağla Gülses

15.00 Küçük Prens'in Dil Serüveni - Küçük Prens Müze Girişimi

18.00 Gerisi Hikâye Korku Konuşmaları. Halk Anlatısından Edebiyata Korkunun Serüveni: Anonimlerden Poe, Shelley, King ve Lovecraft'a - Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy,- Galip Dursun

10 Haziran 2018 Pazar

18.00 Cönkler, Yazmalar, Hikâyeler - E. Nedret İşli, Sabri Koz

11 Haziran 2018 Pazartesi

18.00 İnsanların ve Cinlerin Ustası Mehmed Siyah Kalem -Olgay Söyler

19.00 Muzip Masal Cini ile Masallara Yolculuk - Ersin Şen

12 Haziran 2018 Salı

18.00 Biriktirici mi Koleksiyoner mi? Kitabın farklı ellerdekimacerası -Talat Öncü,Osman Tan Erkır

13 Haziran 2018 Çarşamba

18.00 Nâzım'dan Eksik Kalanlar - Sinan Şanlıer

14 Haziran 2018 Perşembe

12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi –Kaktüs Çocuk - Çağla Gülses

15 Haziran 2018 Cuma

18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü

16 Haziran 2018 Cumartesi

18.00 İki "Uzak" Yakın Yazar:James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay

17 Haziran 2018 Pazar

18.00 Şiir Hikâyeleri - Haluk Oral

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Kadıköy Sahaf Günleri
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