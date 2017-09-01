Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.845
DOLAR
3.4356
STERLİN
4.4448
EURO
4.0929
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
Son Dakika
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

Kale'nin otantik tadı: Biber tatarı

Denizli'nin Kale ilçesinde bir asırdır yetiştirilen ve Türkiye'nin coğrafi işareti olan "Kale biberi"nden yapılan tatar yemeği, ilçedeki turistik restoranlarda otantik bir tat olarak müşterilere sunuluyor.

Kale'nin otantik tadı: Biber tatarı

Denizli'nin Kale ilçesinde bir asırdır yetiştirilen ve Türkiye'nin coğrafi işareti olan "Kale biberi"nden yapılan tatar yemeği, ilçedeki turistik restoranlarda otantik bir tat olarak müşterilere sunuluyor.

01 Eylül 2017 Cuma 12:27
Kale'nin otantik tadı: Biber tatarı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir asırdır yetiştirilen ve coğrafi işaret alan "Kale biberi"nden yapılan tatar yemeği ilçedeki turistik restoranlarda otantik bir tat olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Türk Standartları Enstitüsünün 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberi, bir taraftan kurutularak kışlık yiyecekler arasında yerini alırken, bir taraftan da yöreye özgü yemeklerde kullanılıyor.

Kendine has aromasıyla yemeklere farklı bir tat veren kale biberinden yapılan tatar, lokantalarda müşterilere sunuluyor. İlçeye gelen ziyaretçiler, Kale biberinden yapılan tatarı yemeden ayrılmıyor.

Tatar yemeği

Oğlunun işlettiği restoranda aşçılık yapan 56 yaşındaki Rahime Tıkım, bir çeşit kızartma olan tatar yapmayı 10 yaşındaki iken annesinden öğrendiğini belirtti.

Biberin özgün olması nedeniyle lezzetinin de çok farklı olduğunu söyleyen Tıkım, Denizli usülü biber tatarının yapılışını şöyle anlattı:

"Biberlerimizi tarladan özenle topladıktan sonra güzelce yıkarız. Uçları kesilen biberin içerisine az tuz koyduktan sonra odun ateşinde kızartılmış zeytinyağıyla kızartırız. Daha sonra kızaran biberler daha önceden dövülmüş sarımsakların kese yoğurduyla karıştırılmış tabağa yerleştirilir, son olarak kurutulmuş kırmızı biberin kızarmış yağla karıştırılarak tabağın üzerinde gezdirilir ve servise hazır hale getirilir."

'Et yemem, biber tatarı yemek istiyoruz' diye gelen bile oluyor

Tıkım, yemeği herkesin çok kolay yapabileceğini ancak Kale biberi ile aynı tadı vermeyeceğine işaret ederek "Tatar yemek için Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'dan geliyorlar, beğeniyle tüketiyorlar. 'Et yemem, biber tatarı yemek istiyoruz' diye gelen bile oluyor. Tadını anlatmakla bitiremiyorlar." diye konuştu.

Restoranı işleten Bilal Tıkım da köylerden toplanan biberleri hem kuru hem de yaş olarak yemeklerde kullandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'tan Ege'ye tatile gelen Ömer Keçe, "Ben Kahramanmaraş'ın biber cenneti olduğunu biliyordum ama buraya gelip Kale biberini tadınca 'Acaba' dedim, çok şaşırdım. İnanır mısınız yediğimiz etten daha lezzetliydi." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek

Anahtar Kelimeler:
DenizliKaleKale BiberiTatar YemeğiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisikletle '80 Günde Devr-i Türkiye'
Bisikletle '80 Günde Devr-i Türkiye'
PYD'nin baskısı nedeniyle bayramı vatanlarından ayrı geçiriyorlar
PYD'nin baskısı nedeniyle bayramı vatanlarından ayrı geçiriyorlar
Tanburi Cemil Bey vefatının 101. yılında anılıyor
Tanburi Cemil Bey vefatının 101. yılında anılıyor
Stockholm'de Türkiye temalı fotoğraf sergisi açıldı
Stockholm'de Türkiye temalı fotoğraf sergisi açıldı
Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı
Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı
Çam kozalaklarını sepete dönüştürüyor
Çam kozalaklarını sepete dönüştürüyor
Menderesleriyle ünlü yayla büyülüyor
Menderesleriyle ünlü yayla büyülüyor
Köy yaşamından dünyaya açıldı
Köy yaşamından dünyaya açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim