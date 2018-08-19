Kardeş Türküler 25. yılını Bodrum'da sahne aldı



Kerki ve Solfej'in düzenlediği ''Yaz Konserleri'' kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluşan Kardeş Türküler, yirmi beşinci yılları dolayısıyla çıktıkları turnede Bodrum'a da damgasını vurmayı başardı.

Konsere, "Beyaz Atlı" isimli türküyle başlayan Kardeş Türküler grubu, geceye farklı dillerden söylediği şarkılar ve ezgilerle devam etti. Grubu, bu özel gecede Ayşenur Kolivar, Mehmet Erdem,, Pakrat Estukyan, Sayat Nova Korosu ve Tahbirad-ı İsyan gibi dansçılar ve sanatçılar yalnız bırakmadı.

SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM...

Mehmet Erdem konserin ikinci yarısında Kardeş Türküler ile birlikte "Bahçada Yeşil Çınar" ve "Hakim Bey" şarkılarını söyledi. Kardeş Türküler'e teşekkür eden Erdem, "Ben 1999-2006 yıllar arasında yıllarca grup içinde yer aldım. İyi ki buradasınız. Nice 25 yıllara,sizleri çok seviyorum başarılarınızı devamını dilerim" dedi.

BİNLERCE KİŞİ KARDEŞ TÜRKÜLER KONSERİNE AKIN ETTİ...

Konserin sonlarına doğru halaylarla dinleyicilerini coşturan Kardeş Türküler, sahne önünde yüzlerce kişinin el ele tutuştuğu halayla konserini noktaladı. Binlerce kişinin akın ettiği konseri, oyuncu İnanç Konukçu'da ilgi ile izledi.