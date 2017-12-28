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Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl için tüm hazırlıklar tamamlanırken, otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl için tüm hazırlıklar tamamlanırken, otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:09
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

BOLU (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşında doluluk yüzde 100'ü buldu.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında, il merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya, her yıl yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Yeni yıla Kartalkaya'da girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, rezervasyonlarını erkenden yaptırdı. Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yeni yıla yüzde 100 dolulukla girecek.

Tatilcilerin yeni yıla eğlenerek girmesini sağlamak için oteller de çalışmalarını tamamladı. Tatilciler gece kayağı yaparak, eğlence programlarına katılarak hem otelde hem de kar üzerinde doyasıya eğlenerek, atılacak havai fişekler eşliğinde yeni yıla girecek.

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun iyi başladığını belirtti.

Pistlerde bir metrenin üzerinde kar olduğunu ifade eden Avcı, "Bunu da zaman zaman yapay karlama ile destekliyoruz. Kayak merkezinde bulunan tüm pistlerimiz açık. Yeni yıl öncesinde otellerimiz doldu. Yeni yıl akşamı için sürpriz programlarımız var." şeklinde konuştu.

Yabancı tatilcilerin gözdesi Kartalkaya

Kartalkaya Kayak Merkezi'nin iki metropol kent arasında olmasının da ilgiyi arttırdığını kaydeden Avcı, şunları kaydetti:

"Ankara ve İstanbul gibi iki kentin arasında yer almak büyük avantaj. Bu sayede yabancı tatilciler de yoğun ilgi gösteriyor. Kartalkaya'ya Hollanda, İsviçre, Almanya ile aynı zamanda Körfez ülkelerinden yoğun bir talep var. Burası artık Türkiye'nin bilinen en iyi kayak merkezlerinden biri. Kayak merkezleri konusunda dünyayla rekabet edecek duruma geldik."

Kartalkaya'nın artıları var

Ailesiyle tatil için İstanbul'dan Kartalkaya'ya gelen Kerem Tosyalı ise üç gün sürecek tatillerinin güzel geçtiğini, pistlerdeki karın oldukça iyi olduğunu anlattı.

Kartalkaya'ya ilk defa geldiklerini dile getiren Tosyalı, Erzurum, Kartepe ve Uludağ'da kayak yaptıklarını, Kartalkaya'nın diğer kayak merkezlerine göre artılarının fazla olduğunu, bundan sonraki tatillerde burayı tercih etmeyi düşündüklerini söyledi.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

Anahtar Kelimeler:
Kartalkaya Kayak MerkeziKayak MerkezleriTürkiyeYılbaşı
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