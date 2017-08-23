Kazakistan'da son durum; İsmail Cengiz'in kaleminden Kazakistan



Türkistan havzasının pırlantası Kazakistan. Yazarımız İsmail Cengiz, Kazakistan'a yaptığı son gezide, ülkede yaşanan büyük değişim sürecini kaleme almış. Geleneklerinden, köklerinden kopmadan yoksulluğu yenmeyi başaran Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in uyguladığı ekonomik kalkınma modeli, bölge ülkelerinin de adeta el kitabı haline gelmiş.

Düzenli, yemyeşil ve tertemiz bir şehirdeyim... Şehir merkezinde çöpe rastlamadım dersem, abartılı olmaz. Hatta her bir caddenin kesiştiği köşede (harita biraz küçük olsa da) kent haritasının olduğu bilgilendirme levhası ile bisikletli sürücüleri için ayrılmış özel yol da var.



İnsanların çoğunun elmacık kemikleri çıkık ve çekik gözlü olduğu kardeş ülke Kazakistan'dayım. Hem de özgürlük için, bağımsızlık için binlerce Kazak gencinin Aralık ayında direnişe geçtiği meydana yakın Jeltoksan (Aralık) caddesindeyim...

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