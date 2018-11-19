Kazıbekova'nın "Cama İşlenen Sanat" sergisi açıldı..



Kırgızistan, Rusya ve Kazakistan'da 20'den fazla sergiye imza atan Ressam ve Dekoratif Cam Sanatçısı Kayırgül Kazıbekova'nın "Cama İşlenen Sanat" sergisi 17 Kasım'da Topkapı Kültür Parkı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde açıldı. 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek sergide; sanatçının cama işlenen kolye, küpe, soyut ve natürmort tablolarının yanı sıra kara kalem çalışmalarından eserler yer alıyor.



İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş.'nin destekleriyle Ressam ve Dekoratif Cam Sanatçısı Kayırgül Kazıbekova'nın "Cama İşlenen Sanat" sergisi 17 Kasım Cumartesi günü Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde açıldı. Açılışa Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Baktıbek Umetov, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak ve sanatseverler katıldı.

Sergide Kazıbekova'nın çalışmalarından cama işlenen kolye, küpe, soyut ve natürmort tabloların yanı sıra kara kalem çalışmalarından da eserler sanatseverlerle buluşacak. Kişiye özel tasarımlar da yapan sanatçının çalışmaları arasında cam üzerine özel ev dekorları, avize, masa, sehpa ve cam üzerine istenilen ölçüde yaptığı tablolar yer alıyor.

Eserleri Kırgızistan müzelerinde, özel koleksiyonlarda ve ayrıca Asya ülkeleri başta olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa, Kore, Kanada, Almanya ve diğer ülkelerin özel koleksiyonlarında bulunan Kazıbekova, Kırgızistan, Rusya ve Kazakistan'da 20'den fazla sergiye imza attı.

Kayırgül Kazıbekova "Cama İşlenen Sanat" sergisi 25 Kasım 2018 tarihine kadar her gün 08.00 – 17.00 saatleri arasında Topkapı Kültür Parkı Türk Dünyası Kültür Mahallesinde ziyarete açık olacak.

Kayırgül Kazıbekova hakkında

Kırgızistan'ın Oş şehrinde doğan Kazıbekova, Chuykov Kırgız Devlet Sanat Yüksekokulu Dekoratif Bölümünden 1991 ve Oş Devlet Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Çizim Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliğinin üyesidir.



Kırgızistan'da yeni yeni gelişen cam boyama sanatının Kırgızistan'daki ilk uygulayıcısı Kayırgül Kazıbekova, öncelikle grafik sanatına ilgi göstermiş ve 90'lı yıllarda sergilenen "Aile", "Kutsal Süleyman Dağı", "Yeni Hayatın Doğuşu", "Başkalaşım" gibi toplamda 150'yi bulan zarif eserler sunmuştur. Oş ve Bişkek şehirlerinde düzenlenen kişisel sergide insan varlığının anlamı, mutluluğun değişken anları, ümit, beklenti ve çöküşler hakkında ressamın iç dünyasını yansıtan eserler bulunmaktadır. Sanatçı, kara kalem ve yağlı boya resimlerinin dışında da farklı bir alan oluşturarak, usta çizimlerini cam boyama tekniğine taşımıştır.