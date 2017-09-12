Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109458
ALTIN
145.428
DOLAR
3.4050
STERLİN
4.4858
EURO
4.0755
Dokuz milyar avroluk futbol resitali başlıyor
Dokuz milyar avroluk futbol resitali...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon

Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

İstanbul Bienali'nin bu yılki teması Komşuluk. Bienal kapsamında 500. Yıl Türk Musevi Vakfı tarafından düzenlenen 'Komşu Kapısı, Can Kapısı Sergisi' bugün açıldı. Sergi 28 Eylül'e kadar ziyarete açık.

Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

İstanbul Bienali'nin bu yılki teması Komşuluk. Bienal kapsamında 500. Yıl Türk Musevi Vakfı tarafından düzenlenen 'Komşu Kapısı, Can Kapısı Sergisi' bugün açıldı. Sergi 28 Eylül'e kadar ziyarete açık.

12 Eylül 2017 Salı 01:22
Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

Komşu komşunun külüne muhtaçtır, Komşusu açken, tok yatan bizden değildir, Komşunla kavga etme, misafir gider o kalır ve daha nice güzel sözler hep komşuluğu anlatır. 'Konu komşu ne der'den, komşumuzun adını bile bilmediğimiz günlere gelirken özellikle büyük şehirlerde, insanların hızla birbirine yabancılaşması ürkütücü boyutlara ulaştı. İşte böyle bir dönemde, İstanbul Bienali, bu yıl tema olarak Komşuluğu seçti.


Komşu Kapısı Can Kapısı temalı 15. İstanbul Bienali Komşu etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen karma fotoğraf sergisi bugün açıldı.

500. Yıl Türk Musevi Vakfı Sergi Salonu'nda açılan Komşu Kapısı Can Kapısı Sergisi'nde, yıllardır ellerinden düşürmedikleri makinalarıyla İstanbul sokaklarını arşınlayan fotoğraf sanatçılarının seçkin eserleri sergide yer alıyor.

SERGİDE KİMLERİN ESERLERİ VAR?

Abdülkadir Karataş, Nikolaos Manginas, Alberto Modiano, Jil Pardo, Emine Ülkerim, Kemal Eskenazi, Hakan Cırcır, Rubi Asa, Mıgırdıç Arzivyan, Berge Arabian ve Bilal Akar'ın en seçkin eserleri, İstanbul'da komşuluk ilişkileri üzerine çektiği fotoğraflar ziyaretçileriyle buluştu.
500. Yıl Türk Musevi Vakfı tarafından düzenlenen sergide, İstanbul'da halâ yaşayan komşuluk ilişkilerinin anlık görüntüleri, hafızalarda derin iz bırakan betimlemeleri dikkat çekiyor.

Silvyo Ovadya'nın Proje Danışmanı olarak görev aldığı sergide, Dalia Maya Proje Koordinatörü olarak yer aldı. Onur Caymaz'ın editörlüğünü yaptığı sergiyi anlatan kitapçığın tasarımını Hakan Cırcır üstlenirten, Etika projenin baskısını yaparak gelecek kuşaklara armağan olarak bıraktı.

Türk Musevileri Müzesi'nde 28 Eylül'e kadar açık kalacak olan serginin küratörlüğünü üstlenen Rubi Asa, sergi hakkında şunları söyledi:

Günümüzde komşuluk artık bir şekilde değerini yitirmek zorunda kalan bir kavram, bunun karşılığı olarak çeşitli görüşlerin farklı fikirlerin bir arada yaşayamama problemi, teknolojinin bu kadar üst noktaya çıkması, sosyal medya ile komşuluk bağlarını çözmeye kalkışılması gibi bildiğimiz alıştığımız geleneksel komşuluk kavramlarının içini boşalttı. Dayanışma, sevgi, görgü kucaklaşma kalmadı. Dolayısıyla insanlar birbirine gitgide yabancılaşıyor. Bu kavram aslında komşuluğun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartııyor. İstanbul Bienalinin ana teması olan komşuluk çerçevesinde bir proje üretmek istedik. 12 fotoğraf sanatçısı kardeşimizle birlikte alt temalara kültürel paylaşımdan tutun, nostaljiye, dayanışmaya kadar, umuta kadar komşuluğu besleyen komşuluğu besleyen kavramlara eğilmek istedik. Bize gelen fotoğraflar içinde seçkiler yaptık, bunları grupladık. Gelecek kuşaklara yaşadığımız şehirde, komşuluk ilişkilerine dair görsel birikim oluşturduk."

Anahtar Kelimeler:
Komşu Kapısı Can Kapısı SergisiKomşu Kapısı Can Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gastronomi şehrinin kadınları 'salça' telaşında
Gastronomi şehrinin kadınları 'salça' telaşında
Gönüllere 'damla' olmaya geldiler
Gönüllere 'damla' olmaya geldiler
Turkcell Bodrum Caz Festivali
Turkcell Bodrum Caz Festivali
Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı
'Oğlumu evlendirecektim, hayallerimiz gitti'
'Oğlumu evlendirecektim, hayallerimiz gitti'
Herakles lahidi, yarım asır sonra geri alındı
Herakles lahidi, yarım asır sonra geri alındı
Marcus Miller 21 Ekim'de İstanbul'da
Marcus Miller 21 Ekim'de İstanbul'da
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açılacak
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim