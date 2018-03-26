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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, kütüphanelerin gece de açık olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, kütüphanelerin gece de açık olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

26 Mart 2018 Pazartesi 15:30
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Kütüphane'de düzenlenen ve bu yılki teması "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" olan 54. Kütüphane Haftası açılış programında konuştu.

Türkiye'nin her yerinde kitaplara ve kütüphanelere ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, İzmir Halk Kütüphanesini de en yakın zamanda tamamlayacaklarını bildirdi. Kurtulmuş, bin 150 kütüphanenin olduğunu ifade ederek, bunların bir kısmının büyük, bir kısmının da küçük kütüphaneler olduğunu dile getirdi.

Kütüphaneler gece de açık olacak

Kütüphanelerin yaşayan mekanlar haline dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birçoğumuz hayatının bir döneminde kütüphanelere giderek orada en azından derslerimizi çalıştığımız, kitaplar arasında vakit geçirdiğimiz yerler olmuştur. Biz istiyoruz ki gençlerimiz de 24 saatlerini kütüphanelerde geçirsin. Bunun ilk örneğini Beyazıt Kütüphanesinde verdik. Bu kütüphanemiz 24 saat açık, bazı geceler insanlar orada bir araya geliyorlar. Kütüphaneleri daha canlı hale getirmek, yaşayan kütüphaneler haline getirmek en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz somut bir hedeftir. 71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız. Özellikle kütüphaneci arkadaşlarımız bu konuda biraz fazla fedakarlık yapacaklar. Gezici kütüphaneler vasıtasıyla Türkiye'nin birçok yerinde kütüphaneye ulaşamayan gençlerimize, kardeşlerimize, bir şekilde ulaşmayı sağlıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda gezici kütüphane imkanlarımızı artıracağız."

Kurtulmuş, "Türkiye'nin kitap okunması ve basılması konusunda bir eksiklik olduğu" anlayışının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Dünyadaki kitap piyasasında Türkiye 11. sıradadır. Geçen yıl 60 binin üzerinde kitap tescillenmiştir. Basılan kitap sayısı bakımından Türkiye 11. sıradadır. Bunların hiçbirisi yeterli değil ama çok da üzüleceğimiz bir tablo değildir. Yayıncılık hayatını destekleyeceğiz. Türk eserlerinin yabancı dile çevrilmesi bakımından bunların dünyanın başka ülkeleri bakımından okurların eline ulaşmasını sağlayacak her türlü çalışmayı yerine getireceğiz." dedi.

11 yaşındaki kitap kurdundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan sıra dışı halk kütüphanesi kullanıcılarını anlatan belgeselin gösterimi de yapıldı. Bakan Kurtulmuş, belgesele konu olan sıra dışı okurlara hediye takdim etti.

Mardin'de yaşayan 11 yaşındaki kitap kurdu Emine Zehra Sonkaya, kitap sevgisi ve konuşmalarıyla büyük beğeni topladı. Sahnede ödülünü Bakan Kurtulmuş'un elinden aldığı sırada Sonkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesi için Bakan Kurtulmuş'a bir mektup verdi.

Günde 3 kitap bitirdiğini ve resimsiz kitapları daha çok sevdiğini anlatan Sonkaya, "Yaşanan olayları zihnimde canlandırıyorum. Kütüphaneye gitmeyen arkadaşlarım vardı. Kitabı sevdirmeye çalıştım. Büyüyünce kütüphaneci olmak istiyorum." dedi.

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
KültürKültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşKütüphaneMilli Kütüphane
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