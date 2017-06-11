Magandalar 800 yıllık eserleri kirletiyor

Ellerinde sprey boyalar, alkollü keçeli büyük kalemlerle tarihi binaların üzerine isimlerini, sevgililerinin adlarını yazan magandalar vatandaşların tepkisini çekiyor.Tarih ve medeniyetler kenti Sivas başta Selçuklular olmak üzere birçok medeniyetten kalma eşsiz eserleri barındırmasına rağmen asırlardır ayakta kalmayı başarmış bu eserler özellikle gençler tarafından hak ettiği değeri görmüyor. Tarihi Kent Meydanı'nda bulunan yaklaşık 800 yıllık binaların üzerine yazılan yazılar yürek sızlatıyor. Yazılan yazılarda genelde gençler aşklarını itiraf ediyor. Özellikle 1217 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus tarafından inşa ettirilen ve Sivas'ın simgelerinden olan Şifahiye Medresesi'nin duvarlarındaki yazılar tarihsevenlerin tepkisine neden oluyor. Gençlerin bu davranışını eleştiren vatandaşlar, "Bu tarihi yapılara sahip çıkmak lazım. Burası bin yıllık bir eser. Aşklarını bu binaların duvarlarına değil kalplerine yazsınlar. Gerçekten çok ayıp. Utanmaları gerekir" dediler.