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'Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun'

Burdur'da, tüm mal varlığını hazırladığı vasiyetnameyle Mehmetçik Vakfına bağışlayan 85 yaşındaki Afife Özmen, "Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun." dedi.

'Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun'

Burdur'da, tüm mal varlığını hazırladığı vasiyetnameyle Mehmetçik Vakfına bağışlayan 85 yaşındaki Afife Özmen, "Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun." dedi.

03 Eylül 2017 Pazar 14:32
'Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun'

BURDUR(AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Gençali köyündeki evinde tek başına yaşamını sürdürüyor.

Çocuğu bulunmayan, 4 yıl önce de eşini kaybeden Afife nine, kendisine ait tarla, bahçe, eşya, ev, bankadaki 26 bin liradan oluşan tüm mal varlığının öldükten sonra Mehmetçik Vakfına kalması için bir vasiyetname hazırladı.

Vasiyetnameyi noterde tasdik ettiren Özmen, vasiyetnamenin bir nüshasını da Mehmetçik Vakfına verdi. Afife nineye duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Askerleri çocuğu gibi seviyor

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ölmeden önce mal varlığını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Hayatı boyunca insanlara yardım etmek için çaba gösterdiğini aktaran Özmen, darda kimi görse imdadına koştuğunu dile getirdi.

Öldükten sonra malını, çocuğu gibi sevdiği asker ve yakınlarına vermek istediğini ifade eden Özmen, "Askerlere karşı her zaman bir ilgim olmuştur. Ülkesini, vatanını, canı pahasına koruyan Mehmetçiklere büyük sevgi besliyorum. Ne zaman sıkışsam, komutanlardan yardım almışımdır. Bu yüzden vakfa bağışta bulundum. Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun." diye konuştu

Anahtar Kelimeler:
Afife ÖzmenBağışBurdurGençali KöyüMehmetçik VakfıTürkiyeYeşilova
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