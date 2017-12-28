Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

Medya ve edebiyat dünyasının büyük kaybı

Medya ve edebiyat dünyasının değerli ismi Vatan Kitap genel yayın yönetmeni Buket Aşçı yaşamını yitirdi.

Medya ve edebiyat dünyasının büyük kaybı

Medya ve edebiyat dünyasının değerli ismi Vatan Kitap genel yayın yönetmeni Buket Aşçı yaşamını yitirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:20
Medya ve edebiyat dünyasının büyük kaybı

Medya ve edebiyat dünyasının büyük kaybı

    Medya ve edebiyat dünyasının değerli ismi Vatan Kitap genel yayın yönetmeni Buket Aşçı yaşamını yitirdi.Edebiyat ve medya dünyasının yakından tanıdığı Buket Aşçı, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören bugün hayatını kaybetti. Aşçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.


Basın ve edebiyat dünyasının sevilen ismi Buket Aşçı Gürel, 29 Ekim 1976'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Aşçı, ilk olarak E Yayınevi'nde editör olarak mesleğe başladı. Aşçı daha sonra sırasıyla Aktüel Dergisi, Sabah Hafta sonu ekleri, Milliyet Sanat Eki'nde görev aldı. Aşçı SKY Türk ve TV8'de edebiyat ve kitap üzerine televizyon programları yaptı. 2002'de VATAN Gazetesi'nin kuruluşunda rol alarak haber merkezinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Aşçı, 2006 yılında VATAN Kitap ekinin Genel Yayın Müdürü olarak görevine devam etti.

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Buket Aşçı 2006 yılında böbrek hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı sürecinde 'Diyaliz Günleri' başlıklı yazı dizisiyle 40 bin böbrek hastasının organ nakli bekleyişini duyuran Aşçı'ya 2007 yılında böbrek nakli yapıldı. Nakil olduktan sonra sağlığına kavuşan Aşçı, 2015'te hayatını basketbol menajeri ve spor yazarı S. Serdar Gürel ile birleştirdi. Ancak hastalık Buket'in peşini bırakmadı. Ekim 2016'da kanser teşhisi konulan Buket Aşçı Gürel, yaklaşık 1.5 yıldır tedavi görüyordu. 19 Aralık'ta durumu ağırlaştığı için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Buket Aşçı Gürel dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaybı büyük üzüntü yaratan Buket Aşçı, bugün Levent Camii'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son Güncelleme: 28.12.2017 16:14
Anahtar Kelimeler:
Buket AşçıMedya Ve Edebiyat Dünyasının Değerli IsmiVatan Kitap Genel Yayın Yönetmeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açtığı kafeyle 'Müslüm Baba'nın anısını yaşatıyor
Açtığı kafeyle 'Müslüm Baba'nın anısını yaşatıyor
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır
Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır
Şuayip Antik Kenti turizme kazandırılacak
Şuayip Antik Kenti turizme kazandırılacak
Fransız piyanistten Filistin için konser
Fransız piyanistten Filistin için konser
'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu
'Ayla' filmi İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu
Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi
Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim