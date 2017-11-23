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Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı

Batman'ın Kozluk ilçesi Oyuktaş köyündeki öğrenciler, geçen yıl 24 Kasım'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenlerini unutmadı.

Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı

Batman'ın Kozluk ilçesi Oyuktaş köyündeki öğrenciler, geçen yıl 24 Kasım'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenlerini unutmadı.

23 Kasım 2017 Perşembe 14:08
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı

BATMAN (AA) - Selman Tür - Batman'ın Kozluk ilçesi Oyuktaş köyündeki öğrenciler, 24 Kasım'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmeni unutmadı.

Oyuktaş köyü Yeşilyurt Mezrası'ndaki 24 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" köşesi oluşturuldu.

Öğrenciler, kendi el işi kağıtlarından yaptıkları karanfilleri şehit öğretmenleri için oluşturulan köşeye bıraktı, dua etti. Öğrenciler hep bir ağızdan, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Aybüke öğretmeni unutmadık." diyerek vefa örneği ortaya koydular.

Sınıf öğretmeni Eda Tufan AA muhabirine, şehit Yalçın'ın anısını yaşatacaklarını söyledi.

PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yalçın'ın Türkiye'nin batısından buraya bir eğitim gönüllüsü olarak geldiğini anımsatan Tufan, şöyle konuştu:

"Ama ne yazık ki teröristler eğitim gönüllüsü arkadaşımızı şehit ettiler. Öğrencilerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı anıyoruz. Onun anısını yaşatacağız. Dünyada ve Türkiye'de eğitime emek veren bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun."

Anahtar Kelimeler:
24 Kasım Öğretmenler GünüBatmanEda TufanKozlukTürkiyeYeşilyurt Mezrası
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