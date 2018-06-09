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Muğla turizm sezonuna hızlı girdi

Tarih ve kültür hazinelerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her sene 3 milyonu aşkın turisti ağırlayan Muğla, sezona, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 38'lik artışla başladı.

Muğla turizm sezonuna hızlı girdi

Tarih ve kültür hazinelerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her sene 3 milyonu aşkın turisti ağırlayan Muğla, sezona, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 38'lik artışla başladı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:15
Muğla turizm sezonuna hızlı girdi

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Tarih ve kültür hazinelerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her sene 3 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapan Muğla, geçen yılın aynı dönemine oranla turist sayısında yüzde 38'lik artış sağladı.

Türkiye'nin, 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili olan Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla, 240 bin yatak kapasiteli tesislerinde, yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi mekanlar da ziyaretçi çekiyor. Farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 2 milyon 89 bin 503 yabancı turistin geldiği kentin, bu yıl ilk 5 ayda 481 bin 156 ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Muğla'yı ziyaret eden turistlerin, gümrük kapılarından girişlerini günlük takip ettiklerine değinen Karacaağaç, "Yılın ilk 5 ayında 481 bin 356 turist, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 38 artış var. Bu yıl inşallah ilimizde yine 3 milyonun üzerinde turisti ağırlayacağız." dedi.

"En çok İngiliz, Hollandalı, Rus, Fransız ve Alman geliyor"

En çok İngiltere, Hollanda, Rusya, Fransa ve Almanya'dan ziyaretçi geldiğini bildiren Karacaağaç, bu yıl ilk 5 ayda en çok İngiltere, Rusya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna'dan turist ağırladıklarını ifade etti.

Muğla'da yabancı turist sayısının, gelecek yıllarda daha da artırılması için çalıştıklarını belirten Karacaağaç, alternatif turizmin her çeşidini Muğla ve ilçelerinde hayata geçirebilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Karacaağaç, "Muğla'ya gelen turist profilini geliştirmek için sadece Avrupa ülkelerinden değil Hindistan, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden de turist çekmek amacıyla çeşitli basın ve medya gruplarını, kamu ve sektör işbirliğiyle ilimizde misafir ediyoruz. Olumlu sonuçlar alıyoruz.” diye konuştu.

Karacaağaç yamaç paraşütü, rafting, dalış, yelken, kitesurf, kano, dağ bisikleti, jeep safari, atlı safari, bisiklet, yürüyüş gibi farklı turizm türlerini arttırma ve iç kesimlere yaymaya önem verdiklerini dile getirdi.

Okutur: "Turizmde ki olumlu hava tesislere yansıdı"

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise son 3 yılın en iyi turizm sezonunu yaşadıklarını kaydetti.

Turizmde yaşanan olumlu havanın, tüm otellere, pansiyonlara ve turistik tesislere yansıdığına dikkati çeken Okutur, "Muğla'da turist sayısındaki artış turizm açısından mutluluk verici. Biz Avrupa'nın en yeni otel ve tesislerinde, en ucuz turizm hizmeti veren ülkesiyiz. Bu nedenle bu yıl yoğunluk daha fazla olacak." dedi.

Okutur, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının, seçimlerin ardından daha da artacağını vurgulayarak, özellikle temmuz ve eylül ayları arasında otellerde doluluk seviyesinin yüksek noktalarda olacağını dile getirdi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da Bodrum'da bu yıl geçen yıla oranla turist sayısında artış yaşandığını, bunun turizmcileri mutlu ettiğini kaydetti.

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MuğlaMuğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz KaracaağaçTurist Sayısı ArtışTurizm
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