Mustafa Kemal kitabı saatler içinde bitti



Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan ve sadece 1881 adet baskısı yapılan fiyatıyla tartışma konusu olan kitap rekor sürede bitti..

Satış fiyatıyla tartışma ve sadece 1881 adet basılan Mustafa Kemal kitabı kısa süre içinde tükendi. Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyon eseri bugün saat 09:05'te Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı. Yoğunluk yüzünden internet sitesi çöktü, telefonlar kilitlendi..

1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı kısa sürede tükendi. Mustafa Kemal’in koleksiyon serisinden bir kitabı da sergilenmek üzere kendisi satın alan Yılmaz Özdil, "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim" dedi.



Sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren siber saldırı ve okurların yoğun ilgisi ile sistem bir süre trafiğe kapalı kaldı. IT uzmanlarının zamanında müdahalesi sonucu sistemin yeniden aktif hale getirilmesiyle saat 09.05'te arayan okurların satış işlemleri saat 12.30'da tamamlandı. Sabah saat 09.05 itibariyle toplam 54 bin 702 kişi aynı anda Kırmızı Kedi'nin web sayfasını ziyaret ederken okur temsilcilerine düşen telefon sayısı da 7 bin 500'ün üzerinde oldu.



Canlı yayından takip etti



Yılmaz Özdil de Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Beylikdüzü’nde bulunan merkezinden canlı yayında gelişmeleri takip etti. ‘Mustafa Kemal’ kitabının koleksiyon serisinden bir kitabı da kendisi satın alan Yılmaz Özdil kitabı aldıktan sonra sozcu.com.tr mikrofonlarına konuştu.

“Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça saldırısı”

“Mustafa Kemal'in koleksiyon serisinden edinebilen 1881 şanslı kişiden bir oldum” diyen Özdil şunları söyledi:

“Bu kitaba başladığı saniyeden itibaren gördüğümüz ilgi bu hadisenin sosyal medya saldırılarında anlatılmaya çalışıldığı gibi aslında fiyatla ilgili olmadığını, Mustafa Kemal sevgisini yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma ve duruşunun fiyatının olmadığını gösterdi. Aslında hadisenin fiyatla ilgili olmadığını sanıyorum sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya gösterdik. Gerçekten hem bu kitabı yazan, hem de bu kitaba şuan da sahip olan biri olarak çok mutluyum.”

“Benim bu aldığım kitap bugünden itibaren Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Beşiktaş mağazasında özel bir platformda sergilenecek. Elbette kitap koleksiyon değeri taşıdığı için, çok özel bir malzemeyle, çok farklı matbaacılık teknikleriyle basıldığı için herkesin ulaşabileceği bir fiyat değildi. Bu nedenle kitaba 17 buçuk liradan ulaşan bütün yurttaşların görebileceği bir yere koymayı düşündük. Umuyoruz ki bu kitabı gerçekten öğrenci harçlığıyla alan gençlerimiz de bu koleksiyon kitabın varlığıyla gurur duyuyorlar. Bunu hep beraber Beşiktaş mağazasında yaşayabileceğiz. Kırmızı Kedi Yayınevi'ne, bütün burada çalışan arkadaşlara ve her şeyden önemlisi Atatürkçülere, bizi yalnız bırakmayanlara, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim.”

Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" isimli özel baskılı ve internet üzerinden 2 bin 500 TL'den satışa sunulan kitabı bir günde tükendi. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'de satışı başlayan kitap, yine Atatürk'ün doğum tarihine gönderme yapılarak sadece 1881 adet basıldı. Kitabın bu haliyle satışa sunulması bazı tartışmaları beraberinde getirdi...

Yılmaz Özdil’in Atatürk üzerinden rant elde etmekle suçlandığı 1881 adetle sınırlı özel seri ‘Mustafa Kemal’ kitabı bu sabah Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te internet üzerinden satışa çıktı.

2500 TL’ye satılan kitabın yayın evi Kırmızı Kedi’nin sahibi Haluk Hepkon saat 13.02’de Twitter hesabından attığı ‘Bittiiiii…’ tivitiyle kitabın tükendiğini duyurdu.

Yayınevinin telefonları kilitlenirken ilk kitabı Yılmaz Özdil aldı. Sabah 09.05’te 700’e yakın kişi telefonda kitabı almak için sıra beklerken, internet sitesinde 2500 kişi sıradaydı.



1'DEN 1881'E KADAR NUMARALANDI ELLE CİLTLENDİ

Kitabın satışı internetten ve çağrı merkezinden yapıldı. Satılan her kitabın üzerinde bir numara vardı. Kitaplar 1'den 1881'e kadar numaralandı. Özel kâğıt ve baskı sistemi kullanılan kitaplar elle ciltlendi.

Aslında Mustafa Kemal kitabı geçtiğimiz yıl ilk kez basılmıştı. Kitabın normal satış fiyatı 35 TL. Ancak özel olarak basılan 1881 adet kitap 2 bin 500 TL'ye satıldı.

Kitabın internetten korsan satışı da devreye girmekte gecikmedi. Öyle ki 2 bin 500 TL'ye satılan Mustafa Kemal kitabı internette 25 bin liradan 50 bin liraya kadar değişik rakamlarda satışa çıkarıldı.

KİMİ NORMAL KİMİ İSE FİYATI ASTRONOMİK BULDU

Kitapseverlerden kimileri kitabı çok pahalı bulurken kimileri de Mustafa Kemal Atatürk'ü konu edinen kitap fiyatının normal olduğunu söyledi.

FATİH ALTAYLI: YAPILAN İŞTE BİR ANORMALLİK GÖRMÜYORUM

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazısında konuyu köşesine taşımış ve şunları ifade etmişti: Yapılan işte de bir anormallik göremiyorum.

Bugün Türkiye’de de Dünya’da pek çok kitabın böyle baskıları yapılıyor.

Benzetmek çok doğru değil elbette ama mesela Kutsal Kitapların da çok özel baskıları yapılıyor ve binlerce dolara satılıyor.

Bu kitapları basıp, binlerce dolara satanlara “Din ticareti yapıyor” diyemeyenlerin Yılmaz Özdil’e Atatürk ticareti yapıyor demesini çok da makul bulmuyorum.