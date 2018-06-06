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Nil Karaibrahimgil İzmir Agora'da okurlarıyla buluşuyor

Pop müziğin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil, "Nil'e Hikayeler" kitabının D&R İzmir Agora'da gerçekleşecek imza gününde gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

Nil Karaibrahimgil İzmir Agora'da okurlarıyla buluşuyor

Pop müziğin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil, "Nil'e Hikayeler" kitabının D&R İzmir Agora'da gerçekleşecek imza gününde gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:09
Nil Karaibrahimgil İzmir Agora'da okurlarıyla buluşuyor

Nil Karaibrahimgil İzmir Agora'da okurlarıyla buluşuyor

" Hazinen bugün, hazinen şimdi, hazinen sahip olduğun tek hayat."söylemiyle kaleme aldığı kitabında Nil Karaibrahimgil, hem çocukluk hem de büyüklük kahramanı Çocuk Nil'den kendi çocukluğundan bahsediyor.

Nil Karaibrahimgil kitabında çocuk Nil' seslenerek "Hayat bu, bazen olur. Durur. Düşer. Yuvarlanır. Tepetaklak olur. Ayaklarını havada, başını yerde, kollarını düğüm bulursun. Bazı şeyler noktalanır. Böyle zamanlarda, sana söylediğim o içindeki ateşi yakacaksın. Başına oturacaksın, bağdaş kuracaksın.Hikayeni içindeki canlılara anlatmaya başlayacaksın." diyerek çocukluğundan bu zamana kadar olan yaşantısını, küçük Nil ile olan sohbetlerini anlatıyor.

Nil Karaibrahimgil, 8 Haziran Cuma günü saat 14.00 'da D&R İzmir Agora'da düzenlenecek imza gününde sevenleriyle bir araya gelerek "Nil'e Hikayeler" kitabını imzalayacak.

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