Ölüm bile ayıramadı

İngiltere'nin Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki Wilf Russell, geçen çarşamba günü saat 6.50’de hayatını kaybetti, aynı gün yaklaşık 5 kilometre uzağındaki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki eşi Vera Russell da 06.54'te hayata gözlerini yumdu. Welch, Russell çiftinin 20’li yaşlarının başında tanışıp nişanlandığını söyledi. Çiftin iki oğlu, 5 torunu, 7 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu var. Wilf Russell’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Kuzey Afrika’da görev yaptığı öğrenildi.