İngiltere'nin Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki Wilf Russell, geçen çarşamba günü saat 6.50’de hayatını kaybetti, aynı gün yaklaşık 5 kilometre uzağındaki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki eşi Vera Russell da 06.54'te hayata gözlerini yumdu. Welch, Russell çiftinin 20’li yaşlarının başında tanışıp nişanlandığını söyledi. Çiftin iki oğlu, 5 torunu, 7 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu var. Wilf Russell’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Kuzey Afrika’da görev yaptığı öğrenildi.
Ölüm bile ayıramadı
İngiltere'nin Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki Wilf Russell, geçen çarşamba günü saat 6.50’de hayatını kaybetti,
İngiltere'nin Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki Wilf Russell, geçen çarşamba günü saat 6.50’de hayatını kaybetti, aynı gün yaklaşık 5 kilometre uzağındaki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki eşi Vera Russell da 06.54'te hayata gözlerini yumdu. Welch, Russell çiftinin 20’li yaşlarının başında tanışıp nişanlandığını söyledi. Çiftin iki oğlu, 5 torunu, 7 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu var. Wilf Russell’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Kuzey Afrika’da görev yaptığı öğrenildi.