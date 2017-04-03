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03 Nisan 2017 Pazartesi 22:34

Ölüm bile ayıramadı

   İngiltere'nin Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki Wilf Russell, geçen çarşamba günü saat 6.50’de hayatını kaybetti,

Ölüm bile ayıramadı
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Ölüm bile ayıramadı
   İngiltere'nin Leicester kentindeki bir bakımevinde kalan 93 yaşındaki Wilf Russell, geçen çarşamba günü saat 6.50’de hayatını kaybetti, aynı gün yaklaşık 5 kilometre uzağındaki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki eşi Vera Russell da 06.54'te hayata gözlerini yumdu. Welch, Russell çiftinin 20’li yaşlarının başında tanışıp nişanlandığını söyledi. Çiftin iki oğlu, 5 torunu, 7 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu var. Wilf Russell’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Kuzey Afrika’da görev yaptığı öğrenildi.
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