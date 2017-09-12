Pagan inanışının merkezi 'Lagina'da kazma sesleri

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'nda 6 yıl sonra yeniden kazma sesleri yükseliyor.

Kazı başkanlığını 126 yıl önce bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini taşıyan Lagina'da, Osman Hamdi Bey'in bıraktığı miras Prof. Dr. Bilal Söğüt tarafından devam ettiriliyor.

Kazı çalışmalarına alanın çizimlerinin yapılmasıyla başlanırken, pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınağın gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

Son bir yıl içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinden pagan inancına sahip 100 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alan, kazı çalışmalarının tammalanmasıyla daha çok kişi tarafından gezilecek.

"Bir yılda 100 bin paganisti ağırladı"

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla denilince akla deniz, kum ve güneş geldiğini, kentin iç kesimindeki Yatağan'ın ise daha çok kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Çiçek, pagan inancının dini merkezi kabul edilen Lagina'daki ilk kazıların ilk Türk müzeci Osman Hamdi Bey tarafından yapılmasının burasını daha da önemli kıldığını ve son bir yılda özellikle Kuzey Avrupa'dan 100 bin paganistin buraya geldiğini belirtti.