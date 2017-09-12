Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109184
ALTIN
146.690
DOLAR
3.4376
STERLİN
4.5601
EURO
4.1068
Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda
Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda
Fenerbahçe'de Valbuena isyanı
Fenerbahçe'de Valbuena isyanı
Selçuk İnan'a taraftartan zehir zemberek açıklama
Selçuk İnan'a taraftartan zehir zemberek...
Beşiktaş,Porta maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş,Porta maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe,Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe,Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Pagan inanışının merkezi 'Lagina'da kazma sesleri

Muğla'nın Yatağan ilçesinde pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'ndaki arkeolojik kazılara 6 yılın ardından yeniden başlandı.

Pagan inanışının merkezi 'Lagina'da kazma sesleri

Muğla'nın Yatağan ilçesinde pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'ndaki arkeolojik kazılara 6 yılın ardından yeniden başlandı.

12 Eylül 2017 Salı 16:29
Pagan inanışının merkezi 'Lagina'da kazma sesleri

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'nda 6 yıl sonra yeniden kazma sesleri yükseliyor.

Kazı başkanlığını 126 yıl önce bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini taşıyan Lagina'da, Osman Hamdi Bey'in bıraktığı miras Prof. Dr. Bilal Söğüt tarafından devam ettiriliyor.

Kazı çalışmalarına alanın çizimlerinin yapılmasıyla başlanırken, pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınağın gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

Son bir yıl içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinden pagan inancına sahip 100 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alan, kazı çalışmalarının tammalanmasıyla daha çok kişi tarafından gezilecek.

"Bir yılda 100 bin paganisti ağırladı"

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla denilince akla deniz, kum ve güneş geldiğini, kentin iç kesimindeki Yatağan'ın ise daha çok kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Çiçek, pagan inancının dini merkezi kabul edilen Lagina'daki ilk kazıların ilk Türk müzeci Osman Hamdi Bey tarafından yapılmasının burasını daha da önemli kıldığını ve son bir yılda özellikle Kuzey Avrupa'dan 100 bin paganistin buraya geldiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KültürLagina Kutsal AlanıYatağan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asırlık değirmenin taşları beş kuşaktır dönüyor
Asırlık değirmenin taşları beş kuşaktır dönüyor
Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı
Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi açıldı
Gastronomi şehrinin kadınları 'salça' telaşında
Gastronomi şehrinin kadınları 'salça' telaşında
Gönüllere 'damla' olmaya geldiler
Gönüllere 'damla' olmaya geldiler
Turkcell Bodrum Caz Festivali
Turkcell Bodrum Caz Festivali
Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı
'Oğlumu evlendirecektim, hayallerimiz gitti'
'Oğlumu evlendirecektim, hayallerimiz gitti'
Herakles lahidi, yarım asır sonra geri alındı
Herakles lahidi, yarım asır sonra geri alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim