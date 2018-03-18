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Red Bull BC One Cypher breakdans yarışması

- Yarışmanın İzmir'de düzenlenen Türkiye finali, 16 yarışmacının rekabetine sahne oldu

Red Bull BC One Cypher breakdans yarışması

- Yarışmanın İzmir'de düzenlenen Türkiye finali, 16 yarışmacının rekabetine sahne oldu

18 Mart 2018 Pazar 18:08
Red Bull BC One Cypher breakdans yarışması

İZMİR (AA) - Dünyanın en prestijli breakdans yarışması olarak gösterilen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının finali İzmir'de yapıldı.

Bornova ilçesinde bulunan Container Hall'da gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye'nin değişik illerinden ve yurt dışından gelen 16 finalist "b-boy" karşılaştı.

İngiliz DJ Renegade'in performansı ile yer aldığı final karşılaşmalarında, Brezilyalı dansçı Pelezinho, 2012 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen dünya finalinde Red Bull BC One şampiyonu olan Mounir ve G/HT jüri üyeliği yaptı.

Finalist b-boy'lar ikili gruplar halinde çıktıkları sahnede rakibini eleyerek bir üst tura çıkmak ve "en iyi" unvanını kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Yeteneklerini sergileyen yarışmacıların akrobasi içeren hareketleri başarıyla gerçekleştirmesi seyircilere coşkulu anlar yaşattı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Jester Khan, birinci seçilerek İsviçre'de düzenlenecek Red Bull BC One Cypher büyük finalinde Türkiye'yi temsil etme şansını yakaladı.


Anahtar Kelimeler:
BreakdansFinalRed BullYarışma
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