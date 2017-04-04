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KÜLTÜR - SANAT:
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04 Nisan 2017 Salı 16:47

Rus Kızıl Ordu Korosu, ilk konserini Türkiye'de verecek

Geçtiğimiz yıl uçak kazası sonrasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu, kazanın ardından ilk yırtdışı konserini Türkiye'de verecek

Rus Kızıl Ordu Korosu, ilk konserini Türkiye'de verecek
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Rus Kızıl Ordu Korosu, ilk konserini Türkiye'de verecek

Rusya'yı ve müzik severleri yasa boğan uçak kazasında üyelerinin büyük bölümünü kaybeden Kızıl Ordu Korosu ilk konserini Türkiye'de vermeye hazırlanıyor.

Rusya'nın dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu, 64 koro mensubunu geçtiğimiz yıl sonunda uçak kazasında kaybetmesinin ardından ilk yurt dışı konserini Türkiye'de verecek.

Özellikle savaş koşullarında askerlere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) halkına moral vermek amacıyla 1928 yılında gösterilerine başlayan dünyanın en eski ve en büyük ordu korolarından Kızıl Ordu Korosu, 2016 yılının sonunda 64 koro mensubunu uçak kazasında kaybetmesinin ardından Rusya dışındaki ilk konserini İstanbul'da verecek. Konserde Kızıl Ordu Korosu'na, Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Duma Milletvekili ve aynı zamanda Rusya devlet sanatçısı olan şarkıcı Iosif Kobzon eşlik edecek. 2016 yılında koro şefliğini üstlenen Valeriy Halilov'un uçak kazasında vefat etmesi nedeniyle koroya Gennadiy Sacheniuk şeflik yapacak.

Kızıl Ordu Korosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 7 ve 8 Nisan tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. 7 Nisan Cuma günü özel davetliler, 8 Nisan Cumartesi günü ise biletli izleyicilerin takip edebileceği konserler saat 20.00'de başlayacak.

 
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