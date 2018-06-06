Sabahat Akkiraz Türkülerle Gönüllere Dokundu

Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz Sarıyer’de konser verdi. Memleket Türküleri Sivas Gecesi’nde alanı dolduran binlerce kişiye türkü ziyafeti yaşatan sanatçı, “Ben de 30 yıldır Sarıyerliyim. Burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Sarıyer Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün ünlü isimleri ağırlayan İstinye Tersane Alanı bu kez de usta sanatçı Sabahat Akkiraz’ı konuk etti. Memleket Türküleri etkinliği kapsamında Sivaslı hemşerileriyle bir araya gelen Akkiraz, geniş repertuvarı ve başarılı yorumuyla alanı dolduran binlerce kişinin kulaklarının pasını sildi. Konser boyunca kendisine eşlik eden vatandaşları, seslendirdiği türkülerle kimi zaman hareketlendiren Akkiraz, kimi zaman ise uzun hava okuyarak hüzünlendirdi. Sanatçının uzun yıllardır birlikte çalıştığı bağlama sanatçısı Tayyar Erdem’le atışmaları da geceye renk kattı.

Coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşatan usta sanatçıya çiçeğini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Akkiraz ve ekibi gecenin sonunda alkışlarla sahneden uğurlandı.

