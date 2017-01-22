SAMSUN’U TANIYALIM

Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en büyük orman alanına sahip yeşil cennetidir. Bütün illerinin ayrı ayrı güzel ve spesifik olduğu bu sahil bölgesi hem yazın hem de kışın farklı bir tat vermektedir. Yalnızca futbol alanında haber
olan bir il vardır ki tanındığı, gezildiği zaman adeta insanı büyüler. Bu il Samsun’dur. Karadeniz’in en gelişmiş illerinden biri olmasına rağmen asla doğallığını, yeşilliğini yitirmemiş bir kent olarak karşımıza çıkar. İnsanlar genellikle Samsunspor
sayesinde tanırlar. Tabi ki Samsunspor’da oldukça önemli bir unsurdur. Fakat şehrin güzelliği, doğallığı da bilinmeli ve ziyaret edilmelidir. Genellikle yaz aylarında yerli turist akınına uğrayan bir şehirdir burası. Doğal olarak insanlar denize girmek, yüzmek ve güneşlenmek isteyeceklerdir. Samsun’un berrak ve temiz denizi, deniz severlerin oldukça beğenisini kazanacaktır. Samsun’da yaz turizmi ön planda olduğu için genellikle başka şehirlerden gelenler de denize yakın kalmak istemektedirler. Bu sebeple de otellerin çoğunluğu sahil tarafındadır. Ancak şehir merkezinde de oldukça kaliteli, dünya otelleri bulunmaktadır. Samsun’da görülmesi gereken en önemli şeylerden biri de Bandırma Vapuru’dur. Bilindiği üzere Milli Mücadele Samsun
ilinde başlatılmıştır. Bu yüzden Samsun’un ayrı bir önemi vardır. Şuanda da Samsun’da bulunan Bandırma Vapuru, ziyaretçilere açık bir şekilde sergilenmektedir. Yabancı turistlerinde uğrak noktalarından biridir. Samsun şehrinin geçmişini öğrenmek için Amazon Köyü’ne gidilmelidir. Herkes tarafından bilinen kadın savaşçılar olan Amazonlar, Samsun’da yaşamıştır inancı hakimdir. Bu nedenle de böyle bir köy kurularak içerisinde birçok kadın savaşçı heykeli bulunmaktadır. Oldukça ilginç bir köy olan Amazon Köyü yerli ve yabancı turistlerin en çok gittiği yerlerden biridir. Karadeniz’e yolu düşen biri mutlaka Samsun’u da gezmelidir.Hatta sadece Samsun’u gezmek için bile özellikle Karadeniz’e gelinmelidir.