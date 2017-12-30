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Sanata dönüşen atıkların geliri kız çocuklarına

Gaziantep'te yakalandığı göğüs kanserinin ardından kendisini sanata adayarak atık malzemelerden tasarımlar yapmaya başlayan fizyoterapist, eserlerinin satışından elde edilen geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlıyor.

Sanata dönüşen atıkların geliri kız çocuklarına

Gaziantep'te yakalandığı göğüs kanserinin ardından kendisini sanata adayarak atık malzemelerden tasarımlar yapmaya başlayan fizyoterapist, eserlerinin satışından elde edilen geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:46
Sanata dönüşen atıkların geliri kız çocuklarına

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yakalandığı göğüs kanserinin ardından kendisini sanata adayan ve atık malzemelerden tasarımlar yapan fizyoterapist Zeynep Elbeyli, eserlerinin satışından elde edilen geliri, kız çocuklarının eğitimi için bağışlıyor.

Zeynep Elbeyli (55), sanatı kendisini ifade etmenin "naif" yolu olarak gördüğünü belirterek, atıkla sanatı birleştirerek toplumsal mesaj vermeye çalıştığını söyledi.

Nesnelerin de anlamı olduğunu dile getiren Elbeyli, "Eserlerimi adım adım tasarlıyorum. İki günde biten çalışmalarım da oluyor, 6 ayı bulan da oluyor. Bütün olarak tamamlandığında hikayesi çıkmış oluyor. Objeler birbirini severek bir araya geliyor. Genelde ışıklı yapıyorum. Hem fonksiyonel hem de metaforik olsun istiyorum. Işığın insanlarda aydınlanmaya dönüşmesini arzuluyorum." diye konuştu.

Elbeyli, 5 yıldır yaptığı tasarımlarla eskileri değerlendirmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 8 sergi açtım. Açtığım sergilerden sonra insanlar 'kendilerini daha iyi hissettiklerini, hiçbir eşyayı atmaya kıyamadıklarını' söylüyorlar. Onlardan da malzemeler geliyor. Tasarımlarımın insanlara ilginç gelmesinin sebebi bütün malzemelerin birbirini sevmesi, bütünlük içerisinde bir araya gelmesi ve ışıklı olması. Bu ürünlerin fonksiyonel hale gelmesi kolay bir şey değil. Matematik, akıl, çözüm estetik gerektiriyor. Bunların hepsinin de kadının simgesi olduğunu düşünüyorum. Ressam, heykeltıraş gibi belli bir teknik kullanmıyorum. Birbiriyle 'kelalaka' bir sürü malzemeyi, tekniği olmayan bir şekilde, estetik biçimde birleştiriyorum. Emek, sabır ve çözüm istiyor."

80 ürünü tescillendi

Hayatı manada arayan bir insan olduğunu vurgulayan Elbeyli, "Ben kansere yaklandıktan sonra içsel bir yolculuk yaptım. Herkesin dibe vurduğu zamanlar vardır. Ben nasıl bir insanım, bu dünyada neyim ve niçin yaratıldım' diye sorgulamaya başlıyorsunuz. İnsan olarak yaratılmanın farkını görüyorsunuz. Hayatı sorguladığınız zaman bu işlerinize de yansıyor. Eserlerinize de akıyor. Bu eserleri ruhun ellerden akması gibi düşünüyorum. Duygu, düşünce, isyan, umut ve özlemleriniz her esere yansıyor." ifadelerini kullandı.

Elbeyli, sanatının hastalığının iyileşmesine de katkısı olduğunu dile getirerek, "Zeynep Elbeyli trashine ismiyle marka tescilim yapıldı. Özgün tasarımların hepsini tescilliyorum. 80 tescillenmiş ürünüm var. Enteresan ürünlerin bana ait olduğunu, anasının ben olduğunu ispatlamak için bir yol." dedi.

Muhabir: Feride Pelin İnal

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