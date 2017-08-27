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Şanlıurfalı kadınların 'acıyla imtihanı'

Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmezi isot, kadınların hummalı çalışmaları sonucu sofralara ulaşıyor.

Şanlıurfalı kadınların 'acıyla imtihanı'

Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmezi isot, kadınların hummalı çalışmaları sonucu sofralara ulaşıyor.

27 Ağustos 2017 Pazar 14:06
Şanlıurfalı kadınların 'acıyla imtihanı'

ŞANLIURFA (AA) - Müslüm Etgü - Şanlıurfa'da kentin simgelerinden isotun üretimi yapan kadınlar, sıcak hava ve biberin acısının etkisine aldırmadan çalışarak, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Nisanda ekimi yapılan ve ağustosta hasat edilmeye başlanan biber, Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde oluşturulan alanda kadınların hummalı çalışmasının ardından isot haline getirilerek sofralardaki yerini alıyor.

Yakıcı sıcağın yanı sıra biberin acısının etkisiyle zor anlar yaşayan kadınlar, ürünleri elle parçalandıktan sonra makineden geçirip, naylonların üzerinde kurumaya bırakıyor. Biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde kıyılıyor.

Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından, tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmezi isota dönüşüyor.

Kadınların kazançları da temizledikleri biber miktarına göre değişiyor. Yaz tatili dolayısıyla anneleriyle biber işine gelen kız öğrenciler ise okul harçlıklarını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

İsot üretiminde çalışan 65 yaşındaki Ayşe Teke, "Çocuklarım evlenip evden ayrılınca ben ve eşim yalnız kaldık. Eşim yaşlı ve hasta. Çalışamadığı için mecburen biber temizleme işi yapıyorum." diye konuştu.

"Zaman zaman biberler çok acı oluyor"

Lise öğrencisi kızıyla isot üretimi yapan Emine Budak, "Zaman zaman biberler çok acı oluyor, dayanamıyoruz ellerimiz yanıyor, vücudumuzda şişlikler oluşuyor. Sırf bu yüzden hastaneye gittiğimiz oluyor. Her şeye rağmen işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi Başkanı Bekir Polat ise, "Burada çalışan kadınlar yaklaşık 3 ayda kazandıkları paralarla evlerinin kışlık erzakını tamamlayarak, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bir kadın günlük 10-15 çuval biber temizlerse yaklaşık 60-70 lira kazanabiliyor. Kooperatif olarak kadınlara iş ortamı oluşturarak istihdamlarını sağlıyoruz." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
İsotKadınlarŞanlıurfaTürkiye
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