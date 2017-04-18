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KÜLTÜR - SANAT:
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18 Nisan 2017 Salı 12:44

Sarıyer Belediye Tiyatrosu'na 2 ödül birden geldi

Sarıyer Belediyesi Tiyatrosu, “Jüri Özel Ödülü” ve “Tiyatro Halkla İlişkiler” olmak üzere, Direklerarası Halk Jürisi’nce iki ödüle layık bulundu. Ödüller Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle verilecek.

Sarıyer Belediye Tiyatrosu'na 2 ödül birden geldi
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Sarıyer Belediye Tiyatrosu'na 2 ödül birden geldi


Sarıyer Belediyesi Tiyatrosu, “Jüri Özel Ödülü” ve “Tiyatro Halkla İlişkiler” olmak üzere, Direklerarası Halk Jürisi’nce iki ödüle layık bulundu. Ödüller Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle verilecek.

Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2016-2017 tiyatro sezonunda İstanbul’da sahnelenen tüm oyunları, performans, tasarım, yapım kategorilerinde değerlendirerek, başarılı oyun, oyuncu ve tiyatroları belirledi.

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Kozyatağı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek törende Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Jüri Özel Ödülü ve Tiyatro Halkla İlişkiler“ ödülleriyle onurlandırıldı.

Mahallelerde Tiyatro Şenliği’ne Jüri Özel Ödülü

Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından geleneksel olarak düzenlenen, ”Mahallelerde Tiyatro Şenliği”, böylece 3. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden sonra XVII. Direklerarası Tiyatro Seyircileri tarafından da ödüllendirildi.
Sarıyer’in 16 Mahallesinde “Ramazan Etkinlikleri” kapsamında gerçekleşen şenlik, bu yıl 8.siyle seyirci karşısına çıkacak.

Direklerarası Halk Jürisi Özel Ödülü Sarıyer’in

Değerlendirmede, Direklerarası Halk Jürisi “Tiyatro Halkla İlişkiler Ödülü”ne Sarıyer Belediye Tiyatrosu oyuncularından Ekin Gündü layık görüldü.

19 Nisan’da yapılacak törende, Jüri Özel Ödülü’nü Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem teslim alacak. 
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Anahtar Kelimeler
Sarıyer Belediyesi Tiyatrosu
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