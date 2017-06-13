Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde İstinye Tersane Alanı’nda bir gecede üç sanatçı birden sahneye çıkarak Sarıyerlilere konser dolu bir akşam yaşattı.

Sarıyer'de Anadolu ezgileri yankılandı

tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde’nda bir gecede üç sanatçı birden sahneye çıkarak Sarıyerlilere konser dolu bir akşam yaşattı.İstinye Tersane Alanı’nda Ramazan’ın 17.günün de Anadolu ezgileri yankılandı. Ruşen Aydeniz, Yasin Yeşil ve Ercan Bayraklı’nın sahne aldığı muhteşem gecede, Türk Halk Müziği’nin birbirinden güzel eserlerini dinleme fırsatı bulan Sarıyerliler, türkülerle hüzünlenip halay ve horonla coştu.Sarıyerlilerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanıvatandaşlarla birlikte halay çekti.