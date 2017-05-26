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KÜLTÜR - SANAT:
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26 Mayıs 2017 Cuma 18:37

Sarıyer mahallerinde tiyatro şenliği başlıyor

Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun her yıl Ramazan Ayı’nda düzenlediği ‘Mahallelerde Tiyatro Şenliği’nin 8.si başlıyor.

Sarıyer mahallerinde tiyatro şenliği başlıyor
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Sarıyer mahallerinde tiyatro şenliği başlıyor

Sarıyer Belediye Tiyatrosu, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Ayı'nda da ‘Mahallelerde Tiyatro Şenliği’ ile sahnede olacak. Bu yıl 8. si düzenlenen Mahallelerde Tiyatro Şenliği, Ramazan Ayı süresince mahallelerde kurulan sahnelerde Sarıyerli tiyatroseverlerle buluşacak.
 
 
Geleneksel hale geldi
 
2009 yılında başlayan ve geleneksel hale gelen Mahallelerde Tiyatro Şenliği’nin bu seneki oyunu, Sarıyer Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni M. Gökhan Bulut’un uyarlayıp yönettiği, Ekin Gündü’nün ise müziklerini yaptığı ‘Katakulli’ olacak.
 
Ramazan Ayı boyunca devam edecek
 
1920’lerin başında geçen bir hikaye olarak izleyicilerin karşısına çıkan ‘Katakulli’, çiftlerin resmi nikahla evlenmediği zamanlarda, bir kenar mahalle delikanlısı olan Ali Osman’ın parayı bulmak için yaptığı türlü oyunları konu alıyor. 29 Mayıs’ta Darüşafaka Yaşamevi Bahçesi’nde başlayacak gösterimler, Ramazan Ayı boyunca her gün saat 21.30’da çeşitli mahallelerde devam edecek.
 
 
Sahneler nerelerde kurulacak?
 
29 Mayıs 2017 Pazartesi - DARÜŞŞAFAKA YAŞAM EVİ BAHÇESİ
30 Mayıs 2017 Salı - RUMELİHİSARÜSTÜ DOĞA TEPE PARKI       
31 Mayıs 2017 Çarşamba - REŞİTPAŞA TUNCAY ARTUN İ.M.K.B İ.OBAHÇESİ  
2 Haziran 2017 Cuma - AYAZAĞA (Yeşiltepe) NİLÜFER GÖKAY İ.O BAHÇESİ    
3 Haziran 2017 Cumartesi - KİREÇBURNU HAYDAR ALİYEV PARKI         
6 Haziran 2017 Salı - KAZIM KARABEKİR TARIK AKAN PARKI       
7 Haziran 2017 Çarşamba - İSTİNYE DEREİÇİ MEVLANA PARKI               
8 Haziran 2017 Perşembe -  BAHÇEKÖYSEMT EVİ BAHÇESİ                    
9 Haziran 2017 Cuma - KİREÇBURNU ÖMÜRTEPE /ÇAMLIK          
10 Haziran 2017 Cumartesi - DEMİRCİKÖY MUHTARLIK BİNASI YANI       
13 Haziran 2017 Salı - GÜMÜŞDERE İ.O BAHÇESİ    
14 Haziran 2017 Çarşamba - USKUMRUKÖY İ.O BAHÇESİ             
16 Haziran 2017 Cuma -  ZEKERİYAKÖY SARIYER BELEDİYESİ KURS MERKEZİ BAHÇESİ
17 Haziran 2017 Cumartesi - ZEKERİYAKÖYACARLAR SİTESİ                  
18 Haziran 2017 Pazar  - ARIKÖY ETKİNLİK ALANI    
20 Haziran 2017 Salı - KİLYOS MUHTARLIK YANI
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Sarıyer Belediye Tiyatrosu
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