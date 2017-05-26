Sarıyer mahallerinde tiyatro şenliği başlıyor

Ramazan Ayı boyunca devam edecek

Sahneler nerelerde kurulacak?

her yıl olduğu gibi bu Ramazan Ayı'nda da ‘Mahallelerde Tiyatro Şenliği’ ile sahnede olacak. Bu yıl 8. si düzenlenen Mahallelerde Tiyatro Şenliği, Ramazan Ayı süresince mahallelerde kurulan sahnelerde Sarıyerli tiyatroseverlerle buluşacak.2009 yılında başlayan ve geleneksel hale gelen Mahallelerde Tiyatro Şenliği’nin bu seneki oyunu, Sarıyer Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni M. Gökhan Bulut’un uyarlayıp yönettiği, Ekin Gündü’nün ise müziklerini yaptığı ‘Katakulli’ olacak.1920’lerin başında geçen bir hikaye olarak izleyicilerin karşısına çıkan ‘Katakulli’, çiftlerin resmi nikahla evlenmediği zamanlarda, bir kenar mahalle delikanlısı olan Ali Osman’ın parayı bulmak için yaptığı türlü oyunları konu alıyor. 29 Mayıs’ta Darüşafaka Yaşamevi Bahçesi’nde başlayacak gösterimler, Ramazan Ayı boyunca her gün saat 21.30’da çeşitli mahallelerde devam edecek.29 Mayıs 2017 Pazartesi - DARÜŞŞAFAKA YAŞAM EVİ BAHÇESİ30 Mayıs 2017 Salı - RUMELİHİSARÜSTÜ DOĞA TEPE PARKI31 Mayıs 2017 Çarşamba - REŞİTPAŞA TUNCAY ARTUN İ.M.K.B İ.OBAHÇESİ2 Haziran 2017 Cuma - AYAZAĞA (Yeşiltepe) NİLÜFER GÖKAY İ.O BAHÇESİ3 Haziran 2017 Cumartesi - KİREÇBURNU HAYDAR ALİYEV PARKI6 Haziran 2017 Salı - KAZIM KARABEKİR TARIK AKAN PARKI7 Haziran 2017 Çarşamba - İSTİNYE DEREİÇİ MEVLANA PARKI8 Haziran 2017 Perşembe - BAHÇEKÖYSEMT EVİ BAHÇESİ9 Haziran 2017 Cuma - KİREÇBURNU ÖMÜRTEPE /ÇAMLIK10 Haziran 2017 Cumartesi - DEMİRCİKÖY MUHTARLIK BİNASI YANI13 Haziran 2017 Salı - GÜMÜŞDERE İ.O BAHÇESİ14 Haziran 2017 Çarşamba - USKUMRUKÖY İ.O BAHÇESİ16 Haziran 2017 Cuma - ZEKERİYAKÖY SARIYER BELEDİYESİ KURS MERKEZİ BAHÇESİ17 Haziran 2017 Cumartesi - ZEKERİYAKÖYACARLAR SİTESİ18 Haziran 2017 Pazar - ARIKÖY ETKİNLİK ALANI20 Haziran 2017 Salı - KİLYOS MUHTARLIK YANI