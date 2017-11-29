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'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı

İstemsiz kasılmalar dolayısıyla hareketlerini kontrol edemeyen "segawa-distoni" hastası Rizeli Mustafa Semiz ve annesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı.

'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı

İstemsiz kasılmalar dolayısıyla hareketlerini kontrol edemeyen "segawa-distoni" hastası Rizeli Mustafa Semiz ve annesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:04
'Segawa' hastası Rizeli Mustafa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı

RİZE (AA) - Fikret Delal - Rize'nin Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan Ali Kemal ve Hatice Semiz'in 18 yaşındaki oğlu Mustafa Semiz, yaklaşık 6 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Semiz, mide rahatsızlığı ile başgösteren hastalığı nedeniyle gelinen süreçte hareketlerini kontrol edememeye ve yürüme güçlüğü çekmeye başladı.

Tedavi sürecinde 13 kez ameliyat olan Mustafa Semiz, 14'üncü kez ameliyat olabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Semiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında Rize'ye yaptığı ziyarette kendisine ulaşmaya çalıştı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Erdoğan ile görüşen Semiz, yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla Ankara'da Hacettepe Üniversitesi hastanesinde iki ay tedavi gören Semiz, yürümeye başladı.

Mustafa Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce "segawa-distoni" tanısı konulduğunu belirterek, "Sürekli annemin yardımıyla ya da baston değneklerle zor yürüyordum. Tek başıma hiçbir şey yapamıyordum." dedi.

Doktorların hastalığının tedavisinin olamayacağını kendilerine söylediğini ifade eden Semiz, şunları söyledi:

"Birçok doktorlara gittim ama hastalığımla ilgili bir sonuç alamadım. Cumhurbaşkanımızın ağustos ayında Rize'ye geleceğini öğrendim. Belki kendisiyle görüşebilirim diye düşündüm. Yazdığım mektubu doktoruna ulaştırdım. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden birisi beni aradı. 'Seni Cumhurbaşkanı ile görüştürelim' dedi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından kendisiyle görüştüm. Orada beni dinledi."

Semiz, daha sonra Ankara'da iki ay tedavi gördüğünü belirterek, "Tedavi bittikten sonra ilaçları kesmeye başladılar. Fizik tedavi ile yavaş yavaş yürümeye başladım. Eski sağlığıma kavuştum." dedi.

"Evimizin tadilatı için de yardımcı oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Rize ziyaretinde kendisini görmek istediğini anlatan Semiz, şöyle konuştu:

"Bana 'Nasılsın' diye sordu. 'Bundan sonra kendini derslerine ver, derslerine çalış' dedi. Cumhurbaşkanımız birebir bize sahip çıktı. Doktorları ve sağlık ekipleri benimle çok ilgilendi. Evimiz, yaşamımız ve sağlığım için iyi değildi. Evimizin tadilatı için de yardımcı oldu. İngilizce kursuna gitmek istiyordum, o konuda da bana yardımcı oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında Rize'ye geldiğinde kendisiyle görüştüklerini anımsatan Semiz, "Oğlumun tedavisini yaptırdı, Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı. Çok mutluyuz. Allah razı olsun." diye konuştu.

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CumhurbaşkanıHastaRizeTedaviTürkiye
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