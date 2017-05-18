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18 Mayıs 2017 Perşembe 02:13

Seslendirme sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Bir süredir karaciğer nakli olmak için bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, bu akşam saat 21.40 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seslendirme sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
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Seslendirme sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu (55), Halkalı'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Karaciğer nakli olmak için bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, bu akşam saat 21.40 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan sanatçının yakınları ve sanatçı dostları hastaneye akın etti. Usta sanatçı için Cuma günü Üsküdar'da bulunan Tekel Sahnesi'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

Payidar Tüfekçioğlu Kimdir
Payidar Tüfekçioğlu, 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertsitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Tüfekçioğlu, konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan sanatçı, son olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'da görev yapıyordu. Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunan Tüfekçioğlu, Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yaptı. Tüfekçioğlu, Afife Tiyatro Ödülleri "En iyi Erkek Oyuncu" ve Avni Dilligil "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

 
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